Dramma a Mediaset, addio ad uno dei protagonisti de L’isola dei Famosi e GF: la notizia sconvolge tutti

Il mondo dei reality tv è indubbiamente criticato, specialmente viste le ultime stagioni dei più famosi e seguiti in tutta Italia: allo stesso è indubbio quanto chi segue da casa possa affezionarsi ad alcune personalità, in cui pian piano vengono tolte le maschere da personaggio per risaltare il volto reale e vero di chi troviamo in ogni puntata. Ne è stato un esempio assoluto Cristina Scuccia, ex suor Cristina, siciliana approdata a The Voice Italy quando vestiva ancora l’abito monacale, spogliatasi poi dopo anni e pronta a lanciarsi nel panorama del mondo dello spettacolo musicale.

Proprio all’Isola si è fatta molto apprezzare per la sua dolcezza, ma anche determinazione e forza d’animo. Da non scordare Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, all’epoca entrambi concorrenti del GF Vip dove si innamorarono proprio all’interno della casa più seguita d’Italia, fortemente criticati da tutti, ma allo stesso tempo con un seguito di fan pazzesco(tant’è che i due si sono sposati lo scorso giugno presso la Tenuta Artimino).

Purtroppo però la notizia è caduta come un fulmine a ciel sereno. Un vero e assoluto protagonista dell’Isola e del GF è venuto a mancare e il dolore è incolmabile. I dettagli.

Mediaset, il dramma del protagonista de L’Isola dei famosi e GF: se ne va la vera voce

Non appena è stata appresa la notizia, il mondo dei social si è riversato sui post e sulle stories, condividendo reali momenti trascorsi insieme a questo assoluto protagonista dei più famosi reality show italiani. Parliamo non solo de L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, ma anche La Talpa, che come ben sappiamo rivedrà la luce con ogni probabilità ad ottobre sui canali Mediaset.

Ad andarsene è un uomo buono a detta di molti, dedito al lavoro, severo quanto basta e decisamente paterno. Tanti i vip che hanno voluto ricordarlo come Daniele Dal Moro(ex gieffino), Marco Maddaloni, Anita Olivieri e molti altri che avevano avuto l’onore di lavorare con lui. Parliamo di Nicola Fuiano, il protagonista del dietro le quinte di tutti i programmi sopracitati, ricordato anche dal pubblico a casa per essere stato la voce del confessionale del Grande Fratello.

Chi seguiva le dirette giornaliere del reality show aveva avuto la possibilità di conoscere anche la sua simpatia, difatti scherzava spesso con i membri della casa. In particolare Dal Moro ha dedicato a lui un bellissimo post con una dedica, definendolo speciale, avendolo trattato come un figlio rispetto ad un amico e concorrente. Con lui ha parlato tanto durante la permanenza nella home del GF e il suo dolore è un po’ quello di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Nicola rimarrà certamente nei cuori dei fan, che non potranno più sentire: ‘In confessionale‘.