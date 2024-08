Dove vive Annalisa: tutto sulla dimora della cantante

Dove vive la cantante Annalisa? Non a Milano, ma nella sua regione in una casa spettacolare e moderna. Ecco tutto su di lei. Annalisa è una delle popstar italiane del momento con un successo incredibile. La cantante si è fatta conoscere grazie alla partecipazione ad Amici, ma soltanto da pochi anni la sua carriera è esplosa, diventando una delle artiste che vendono di più al livello musicale. Molte persone sostengono che lei ed Elodie siano le popstar più importanti nel nostro Paese, non solo in termini di vendite, ma anche per la presenza scenica sul palco. Presto uno dei concerti di Annalisa saranno trasmessi in televisione, in onda a settembre su Italia 1, così come è successo ad Elodie, con …

Annalisa è una delle popstar italiane del momento con un successo incredibile. La cantante si è fatta conoscere grazie alla partecipazione ad Amici, ma soltanto da pochi anni la sua carriera è esplosa, diventando una delle artiste che vendono di più al livello musicale. Molte persone sostengono che lei ed Elodie siano le popstar più importanti nel nostro Paese, non solo in termini di vendite, ma anche per la presenza scenica sul palco.

Presto uno dei concerti di Annalisa saranno trasmessi in televisione, in onda a settembre su Italia 1, così come è successo ad Elodie, con la messa in onda del suo show lo scorso novembre. Ben pochi cantanti in Italia hanno avuto la possibilità di vedere trasmesso il loro concerto in Tv e ciò lo si deve per il grande successo della Scarrone ottenuto negli ultimi anni. Su Nali sappiamo molto a livello musicale, ma poco sulla sua vita privata.

Annalisa, dove vive? Tutto sulla sua casa

Nonostante il suo grande riscontro, Annalisa è una cantante molto riservata. Questa caratteristica è molto comune nei cantanti italiani, che spesso tendono a dividere la sfera privata con quella pubblica, a differenza di altri personaggi del mondo dello spettacolo. La cantante è sposata con Francesco Muglia, professione manager e non vive a Milano, città scelta da molti musicisti e cantanti.

Nali non ha tradito la sua regione, la Liguria, e vive a Chiavari, in provincia di Genova. Non si sa molto sulla sua nuova casa, poiché Annalisa tiene molto alla privacy. Tuttavia, dalle foto di Instagram è trapelato che la sua casa è bellissima, con una cucina, una sala, un bagno e una camera da letto. In cucina prevale il bianco, con un pavimento in ceramica bianca marmorizzata, così come nel salotto.

La sala è arredata in stile anni Settanta, con i paraschizzi verdi in piastrelle che si intonano con il bianco. Il bagno è blu con le piastrelle a mosaico e un lavandino da appoggio ovale. La finestra mostra una spettacolare vista sul mare e sembra fondersi con il blu delle mattonelle. In camera c’è un grande quadro astratto, l’armadio è bianco.e grande con ante scorrevoli a specchio.

In terra c’è un tappeto peloso ai piedi di un letto matrimoniale, mentre le pareti sono bicolore: bianco e nere. Le piastrelle del pavimento sono bianche e marmorizzate come in sala. In casa c’è una collezione di dischi, che mostrano la passione per la musica di Annalisa e tante foto che la ritraggono.