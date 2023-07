Dove visitare il parco più romantico d’Italia: un’oasi di magia ed emozioni

Sei alla ricerca di un parco romantico per una gita fuori porta con la tua dolce metà? Ecco il posto che fa per te.

A poca distanza da Roma, precisamente a Cisterna di Latina, si trova un posto incantato, un parco romantico che fa entrare in una realtà fiabesca. Il suo nome, d’altronde, sembra uscito da una fiaba dei fratelli Grimm.

Si tratta del Giardino di Ninfa, un luogo che nel tempo ha ispirato tantissimi scrittori e artisti, estasiasti dal suo fascino: da Virginia Wolfe a Truman Capote fino ai nostri Gabriele D’Annunzio e Giuseppe Ungaretti. Ed è pronto ad ammaliare anche chiunque vada a visitarlo, con i suoi colori, i suoi profumi e la sua storia.

Dove si trova il parco romantico “Il Giardino di Ninfa”?

Il romantico parco Giardino di Ninfa si trova vicino Roma, precisamente nel Comune di Cisterna di Latina, al confine con Norma e Sermoneta. Si tratta di un giardino all’inglese opera di Gelasio Caetani che l’ha realizzato nel 1921. È possibile visitarlo solo in alcuni mesi dell’anno ma, per coloro che avranno la fortuna di farlo, sarà davvero indimenticabile.

Entrato di diritto nella lista dei Monumenti Naturali della Regione Lazio, questo è un posto da sogno, che è possibile scegliere per una proposta di matrimonio degna di questo nome, per suggellare un amore con fotografie idilliache o per una semplice passeggiata nella bellezza (di cui non ne abbiamo mai abbastanza!).

Lo scenario che si apre dinnanzi agli occhi di chi ammira questo romantico parco all’inglese, oltre che un’immensa distesa di verde, sono le rovine medioevali, che rendono il paesaggio ancora più fiabesco. I ruderi sono testimonianza del periodo in cui Ninfa era una prospera città medievale per via della vicinanza con la via Pedemontana, alternativa alla meno praticabile Via Appia di allora.

Rimangono in piedi da quel periodo castelli, insieme ad alcune chiese e mura. Attualmente è in corso di restauro anche un antico mulino del 1300, presso cui la gente all’epoca si recava per la macinatura dei cereali. Completano il “dipinto” del Giardino di Ninfa i tanti ruscelli che, con il loro gorgogliare di acqua, fanno da colonna sonora alla propria visita al giardino, e le tante specie di uccelli.

Il parco è diverso in ogni stagione: in primavera si tinge di mille colori, dati dalle piante e dai fiori che sbocciano: magnolie orientali, ciliegi giapponesi, rose di ogni tipo. In autunno, invece, le tante tinte di questa stagione riscaldano il cuore prima del gran freddo invernale. E se i colori e gli odori del parco più romantico d’Italia non dovessero essere ancora abbastanza suggestivi, al suo interno ogni anno si tengono spettacoli teatrali e musicali.

Quelli in collaborazione con il Campus Internazionale di Musica sono solo un esempio. E poi eventi di carattere letterario. Inutile dire che il Giardino di Ninfa è davvero il più romantico e bel parco del mondo, come è stato definito. Un luogo poetico, idilliaco e perfetto per trascorrere alcune ore nella bellezza della natura e della storia.