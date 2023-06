Dove vanno in vacanza i personaggi famosi: i posti in cui è facile incontrarli

Se volete divertirvi a ‘spiare’ un po’ la vostra star preferita, eccovi l’elenco delle mete più frequentate dai personaggi famosi in vacanza.

L’estate 2023 è già iniziata, ma non tutti sanno ancora dove trascorrere le ferie: se anche tu fai parte di questo gruppo neanche tanto ristretto, abbiamo pensato di suggerirti una vacanza che includa la possibilità di incontrare casualmente qualche vip. Ovviamente, nessuno potrà garantirti di riuscire a fare footing con George Clooney o di fare un’immersione subacquea a pochi metri da Will Smith, ma si tratta comunque di luoghi meravigliosi dove, oltre a goderti la bellezza del posto, sarà più facile che si verifichi un avvistamento ‘stellare’.

Le mete più gettonate tra i personaggi famosi sono piuttosto note anche grazie ai social, ma sarà più utile sapere chi di loro è solito scegliere determinate località piuttosto che altre, in modo che le probabilità di beccare il vostro preferito siano maggiori. Detto ciò, pronti a partire? (Almeno con la fantasia).

Personaggi famosi in vacanza, se vuoi vederli devi andare qui: la lista delle località vip

Cominciamo dalla nostra incantevole penisola che tanti angoli di Paradiso ci regala e che le star amano in modo particolare. Impossibile non citare Capri: Leonardo Di Caprio, Jennifer Lopez, Rod Stewart, Will Smith, Gwyneth Paltrow sono già stati nell’isola campana e alcuni di loro anche più volte. Se avete una barca, il sogno di incontrarne qualcuno potrebbe seriamente diventare realtà.

A Forte dei Marmi e in generale in Versilia, si possono avvistare nei beach club più esclusivi parecchi italiani famosi: Federico Chiesa, Giorgio Panariello, Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, Simona Ventura, Michelle Hunziker, Mara Venier e perfino i Ferragnez! Se diciamo Lago di Como, viene subito in mente George Clooney, che nello splendido comune lombardo ha comprato una villa anni fa. Non mancano all’appello altre star hollywoodiane che pare siano state viste in giro per la città: vi bastano i nomi di Tom Cruise e Richard Gere?

Non potevamo non includere nell’elenco italiano la Capitale, con i suoi molteplici eventi mondani come i Golden Globe: qui le star si recano nei migliori ristoranti con vista sul Colosseo o in trattorie di alto livello come Antica Pesa, dove anni fa andò a mangiare Leonardo Di Caprio. Per quanto riguarda il pernottamento, gli hotel più gettonati sono l’Eden e il De Russie, decisamente il preferito di Justin Bieber.

Se vi piacerebbe incontrare Katy Perry, Rihanna o Zac Efron, la Sardegna è il posto giusto. Naturalmente, le celebrities staranno quasi di sicuro su yacht, ma facendo una capatina al Billionaire di Briatore, potreste beccarne qualcuno. Passando alle località estere più comuni fra i vip, troviamo le classiche Ibiza e Formentera. La prima, amatissima da Naomi Campbell e Kate Moss, è frequentata spesso anche da David Guetta, Bob Sinclar, Brad Pitt, Angelina Jolie, Leo Di Caprio, Flavio Briatore.

Bobo Vieri e Giorgio Armani sono stati visti a Formentera dove il Blu Bar ospita diverse star durante l’happy hour. Abbiamo poi Dubai, considerata quasi una seconda casa dalla famiglia Kardashian che alloggia solitamente all’Atlantis Palm Resort. Nella lista c’è anche West Hollywood in California, dove il Cecconi’s e il Pump’s sono meta di personaggi di fama mondiale.

Infine, le Maldive: qui Alessia Marcuzzi di solito soggiorna al Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru; Claudio Marchisio, Belen Rodriguez ed Elena Barolo hanno scelto invece il Como Maalifushi; Ilary Blasi è stata con l’ex marito Totti e tutta la famiglia al Sun Siyam Iru Fushi Luxury Resort; Eros Ramazzotti è stato intravisto al Diamonds Resort di Athuruga.