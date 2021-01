Intimo: dove acquistarlo online e quali materiali preferire

Se acquistare abiti online può non essere semplice per quanto riguarda la taglia, ancora più difficile è fare shopping di intimo.

Vestibilità, comodità ma anche qualità sono gli elementi fondamentali per l’underwear, sia che si tratti del più semplice che del più scenografico ed elaborato.

La scelta dei materiali, invece, cambia in base alla destinazione d’uso: per lo sport e la quotidianità hanno esigenze diverse.

Come scegliere l’intimo online

Innanzi tutto dobbiamo avere chiaro che cosa vogliamo e cosa no, soprattutto per quanto riguarda il reggiseno. Dobbiamo ricordarci che il massimo sostegno non lo devono dare le spalline, bensì la fascia che avvolge la schiena: più siamo prosperose, più tutte le componenti dovranno essere spesse ma confortevoli.

L’ideale è partire da un modello che già possediamo e che ci piace: prendiamo le misure e cerchiamone uno simile o più comodo. Il reggiseno perfetto è quello che ci abbraccia, ci accompagna nei movimenti senza spostarsi: se alziamo le braccia, deve seguirci, non rimanere fermo! Questa è una caratteristica fondamentale soprattutto per quelli sportivi, che possono essere più o meno strutturati a seconda del tipo di attività.

Per quanto riguarda gli slip o i perizomi, molto va a gusto personale, ma è importante che, come i reggiseni, non segnino: se notiamo zone rosse dovute alle cuciture, significano che sono troppo stretti o non calzano sul nostro fisico.

La scelta dei materiali

Il cotone e la seta sono decisamente preferibili. I tessuti naturali sono più delicati sulla pelle, permettendo traspirazione e confort, scongiurando irritazioni.

I materiali sintetici andrebbero indossati per un tempo limitato o esclusivamente per l’attività sportiva: essendo più elastici, si prestano ad aderire e seguire i movimenti anche più bruschi e alle sollecitazioni. Inoltre, permettono di essere più traspiranti quando presenti doppi strati traforati, e di asciugarsi più in fretta.

Foto Unsplash | grimnoire

Dove acquistarlo

Ora è arrivato il momento dell’acquisto. Esistono degli e-commerce specializzati in intimo, così come tutte le grandi marche hanno una loro sezione. Ma la parte più interessante è quella della ricerca di brand alternativi o particolari, che hanno una proposta ampia e innovativa: non dobbiamo mai rinunciare allo stile.

Intimorosa è uno dei più grandi e-shop specializzati in intimo. Il range di taglie è molto ampio ed è presente un’interessante sezione outlet.

Altra piattaforma specializzata è Intimando. Presente anche una sezione dedicata all’intimo modellante.

Sul sito di Cisalfa è possibile trovare un’ampia selezione sportiva ed è possibile scegliere il base al tipo di attività che si svolge, con conseguente sostegno adeguato.

Spesso chi ha forme generose fatica a trovare intimo non solo comodo ma anche bello. Sul sito LaRedoute, l’underwear per taglie forte è diversificato e vario per stile e prezzi.

Tra i brand low cost, H&M è sicuramente quello con più scelta per stile e taglie. Molto interessante la proposta di intimo nude per tutti gli incarnati.

I brand da provare

Cercare nuovi marchi può essere utile per trovare l’underwear perfetto o per osare con capi più sexy, per piacere a noi stesse e al partner (San Valentino è alle porte…). Ecco alcuni brand, più o meno noti, da scoprire o da provare.

Un sogno romantico fatto di pizzi, merletti, fiori e tulle. Ma non solo: è disponibile anche una collezione di capi basic e di homewear.

Linee basic e colori neutri per davvero tutti: Skims è un brand molto inclusivo per taglie e modelli. Comodità e confort sono i suoi punti forti, anche per quanto riguarda lo shapewear.

La lingerie di Chitè è fatta a mano per creare capi confortevoli che si adattano a tutti i corpi, le esigenze e i gusti, con ricami ad hoc. Tessuti e colori sono maliziosi e divertenti. Gli slip arricciati sono il loro capo cult.

Il brand di Rihanna ha cambiato il concetto di intimo. Il suo show ha soppiantato quello di Victoria’s Secret, interpretando e raccontando tutte le donne. L’ultima collezione di San Valentino, poi, merita assolutamente un’occhiata.

Dimenticate i soliti bianco o nero o color carne: Dora Larsen propone colori pop accostati in maniera inaspettata. Sul sito del brand è presente un’accurata guida per trovare la propria taglia.

Cuup è un marchio che per vocazione vuole supportare le donne: propone intimo per tutte le taglie a prezzi low.

Uno dei brand più sexy è sicuramente Bluebella: pizzi e lacci esaltano la sensualità femminile al massimo. Intimo perfetto per un regalo speciale.