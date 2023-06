Doppie punte, i segreti infallibili per evitare che i capelli si spezzino: gli errori più comuni

Le doppie punte rappresentano uno spauracchio per molte donne, specialmente per chi non ama tagliare i capelli pur di eliminarle. Fortunatamente è possibile fare qualcosa di tangibile per prevenire il problema.

I capelli hanno un ruolo importante nel look, in modo particolare per le donne, soprattutto perché incorniciano il viso. Proprio per questo diventa determinante scegliere colore e taglio che meglio possano valorizzare i lineamenti. A volte c’è chi non disdegna di rinnovarsi per avere un’immagine diversa, cosa che però magari si decide di mettere in atto quando si vuole dare una svolta alla propria vita, come accade ad esempio dopo la fine di una storia d’amore importante.

Alcune però non possono fare a meno di utilizzare la piastra, specialmente se hanno capelli mossi o crespi e desiderano averli lisci. A lungo andare questo modo di agire può essere tuttavia deleterio e portare alla formazione delle doppie punte, decisamente antiestetiche.

Come prevenire la comparsa delle doppie punte

Il benessere dei capelli passa dalla cura che si ha della chioma anche a casa, non solo quando si va dal parrucchiere. È proprio per questo che tanti fanno il possibile per utilizzare gli stessi prodotti del proprio salone di fiducia, consapevoli degli effetti benefici che possono comportare. Nonostante tutto, alcune abitudini possono rivelarsi dannose, anche se ci si potrebbe rendere conto dell’errore solo a fatto compiuto.

In ogni caso non si devono interpretare le doppie punte, conosciute anche come tricoptilosi, come una malattia. Si tratta semplicemente di un inestetismo che può verificarsi con il trascorrere del tempo. Il fusto dei capelli, infatti, mese dopo mese finisce per perdere solidità e quindi sfaldarsi. Sulla parte finale vedremo una sorta di biforcazione, segno evidente di una struttura che appare meno curata.

A occhio nudo questi appariranno sfibrati, secchi, sfocati e fragili, anche senza volerlo potrebbero cadere. Il difetto può essere risolto in via definitiva tagliando la parte danneggiata. È possibile però fare qualcosa senza dover ricorrere a questo? Fortunatamente la risposta è positiva. Le ragioni che possono portare ad avere le doppie punte sono diverse, infatti, e non sono necessariamente legate a una scarsa cura dei capelli.

Tra le motivazioni principali possiamo citare i lavaggi troppo frequenti, le colorazioni aggressive (in genere è bene privilegiare quelle senza ammoniaca), il calore eccessivo di phon e piastra, il cloro e la salsedine e il troppo tempo trascorso al sole. È comunque possibile agire in via preventiva, in modo tale da non dover ricorrere al taglio, cosa sgradita a chi desidera avere una chioma lunga. È innanzitutto importante spazzolare prima del lavaggio se si vuole evitare che possano spezzarsi successivamente, magari a causa di qualche nodo di troppo.

La spazzola andrebbe comunque usata partendo dalle punte per poi procedere verso l’alto. Attenzione inoltre a dove si mette lo shampoo: questo andrebbe applicato sulla cute per poter eliminare il sebo di troppo e poi lasciarlo scendere sulle punte, dove risulterà diluito con l’acqua. Una volta messo il balsamo, sarebbe bene procedere con olio di jojoba (o cocco), che risulta essere nutriente prima di iniziare con l’asciugatura.