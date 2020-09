Doppie punte: i rimedi naturali più efficaci

La lotta alle doppie punte non è per niente semplice, ma neppure impossibile. Ecco i rimedi naturali più efficaci per riparare le doppie punte e, soprattutto, per prevenire l’insorgere di questo inestetismo della chioma che tutte le donne detestano e che ognuna di noi si è trovata a fronteggiare almeno una volta nella vita. Esistono, fortunatamente, ingredienti che possono venirci in aiuto: scopriamo quali sono i rimedi naturali più efficaci contro le doppie punte.

L’olio d’oliva, un cosmetico naturale

L’olio di oliva presenta numerosi usi cosmetici, tra cui quello di poter prevenire le doppie punte. Ti consigliamo di adoperare l’olio di oliva come un balsamo per i tuoi capelli, utilizzandolo leggermente caldo e applicandolo sulle punte lasciandolo in posa per circa 30 minuti prima di procedere al risciacquo e allo shampoo.

La birra, toccasana per le doppie punte

Incredibile ma vero! Anche la birra vanta delle proprietà benefiche per i capelli e, nello specifico, per contrastare le doppie punte. Spruzza, servendoti di un classico flacone con vaporizzatore, un quantitativo pari a circa un bicchiere di birra sui tuoi capelli, massaggiando e lasciando in posa per 15 minuti prima di risciacquare.

L’olio di Argan, come impacco

Tra i rimedi naturali più efficaci per le doppie punte c’è senza dubbio l’olio di Argan. Consigliamo di realizzare una volta alla settimana un impacco pre-shampoo con olio di Argan, in grado di nutrire in profondità i capelli e di ritemprarli dallo stress che deriva da agenti atmosferici e dal calore dei beauty tools come piastra e phon.

Le maschere per le doppie punte

Sono davvero tantissime le maschere di bellezza per i capelli da poter realizzare in casa servendosi di ingredienti completamente naturali. Consigliamo, ad esempio, di frullare 2 uova con mezzo avocado e di disporre il composto cremoso ottenuto sui capelli, insistendo in particolar nell’area compresa da metà lunghezza sino alle punte. Il tempo di posa di questa maschera è di circa 20 minuti.

Un’altra opzione? Prova la maschera alla banana, ideale per combattere le doppie punte.

Consigli contro le doppie punte

Esistono, ovviamente, delle regole basilari da tenere presenti per contrastare le doppie punte. Il problema deriva prima di tutto dalla disidratazione. E’ bene, quindi bere tanta acqua e mangiare in modo sano prediligendo il consumo di frutta e verdura. Evita, poi, di legare i capelli in modo troppo stretto e di adoperare spesso piastre ed arricciacapelli. Inoltre, dopo ogni lavaggio strizza i capelli e tamponali delicatamente evitando di strofinarli e stressarli troppo con il rischio che si spezzino.