Donne tradite: storie di infedeltà vip

Infedeltà vip, anche le star piangono: le donne più famose tradite dal partner

Foto Instagram | @princessdiana_fans

Scandali e tradimenti sono all’ordine del giorno nel dorato mondo del jet set, nessuno escluso. Così stelle del calibro di Shakira si sono trovate alle prese con le classiche “corna” dopo aver scoperto la presunta tresca tra Gerard Piqué e un’amante molto più giovane. Lei ci ha fatto una canzone, ma altre hanno pianto parecchio…

Ricordate di quelle voci su Johnny Depp? Secondo i rumors l’attore avrebbe tradito la sua ex Vanessa Paradis dopo 14 anni di matrimonio, ma lui non confermò mai. La storia resta negli annali con l’ombra di un presunto tradimento con… Amber Heard! E sappiamo come (non) è finita…

Anche la splendida Jennifer Aniston ha avuto parecchie grane sentimentali e una su tutte è impressa nella sua storia come un marchio a fuoco: tradita da Brad Pitt con Angelina Jolie (diciamocelo, non ci riprenderemo mai dallo shock)…

Le ombre delle corna si sono allungate anche sulla vita dell’intramontabile diva Demi Moore, scottata dalla fine della sua relazione con Ashton Kutcher per via di presunte scappatelle ripetute di lui…

Intrighi e tradimenti non risparmiano nemmeno i Royal e la più celebre tradita del pianeta, Lady Diana: la storia clandestina tra Carlo e Camilla fu un vero e proprio scandalo (ricordate il tampongate?) e la principessa del Galles aveva parlato persino di un matrimonio affollato che comprendeva tre persone…