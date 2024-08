Don Matteo, lutto improvviso sconvolge il pubblico: triste annuncio

Un lutto inaspettato precipita nello sconforto i telespettatori di Don Matteo: cosa succederà nella popolare fiction in onda su Rai 1?

Sta per riaprire i battenti Don Matteo: il prossimo 17 ottobre la fortunata fiction tornerà a ripresentarsi al suo affezionato pubblico durante il prime time del giovedì di Rai 1. Non sono mancate, durante questa estate afosa, le anticipazioni volte a suscitare la curiosità dei telespettatori.

Sul profilo Instagram ufficiale di Don Matteo sono stati condivisi svariati contenuti e spoiler relativi al prossimo ciclo di episodi inediti. Per Don Matteo 14 sono state previste dieci puntate e l’ultima anticipazione risale ad alcuni giorni fa, in concomitanza col compleanno di Raoul Bova – che dalla tredicesima stagione sostituisce Terence Hill nel ruolo di protagonista.

Alcune foto scattate sul set della serie mostrano che la trama sarà funestata da un lutto improvviso. Un triste annuncio sconvolgerà il clima della fiction. Ma cosa succederà in Don Matteo 14? Ecco cosa dicono le anticipazioni delle nuove puntate.

Don Matteo 14: un lutto improvviso sconvolge i fan

Dalle immagini condivise sul profilo Instagram di Don Matteo si può vedere Don Massimo impegnato a partecipare a un funerale. Vediamo anche una donna stringersi al suo braccio. Quello che colpisce però è la divisa che indossa: niente talare o clergyman, ma una inconfondibile divisa da carabiniere. Segnale che la perdita è relativa al passato di Don Massimo che prima di diventare prete aveva prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri.

La vita passata di Don Massimo rivestirà un’importanza centrale nella quattordicesima stagione di Don Matteo. A quanto sembra i telespettatori apprenderanno molte cose del suo passato da carabiniere. La foto del funerale lascia intuire una vita segnata da una grave perdita. E chi è la donna accanto a lui? Forse la madre? Non è escluso che non sia stato proprio questo lutto in famiglia ad averlo allontanato dalla sorellastra, Giulia Sabatini.

Potrebbe esserci stata proprio lei, Giulia, all’origine di questo evento drammatico? La cosa certa è che il parroco troncherà bruscamente la telefonata con la quale la sorella si farà sentire per chiedergli aiuto. Dalle anticipazioni di Don Matteo emerge però anche qualcosa di diverso: malgrado l’intenzione di rompere i ponti con Giulia, Don Massimo accetterà infine di accoglierla in canonica.

A insistere per cercare di farli riappacificare sarà Natalina. E nonostante un inizio di convivenza tutt’altro che all’insegna dell’armonia, alla fine ci sarà un happy ending. In questa nuova stagione di Don Matteo, interpretata da un cast rinnovato, il personaggio di Raoul Bova passerà attraverso un percorso di crescita interiore destinato a cambiarlo profondamente.