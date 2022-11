Dolci di Natale fatti in casa: ottima idea regalo

I regali di Natale fai da te sono sempre apprezzati, se non sapete cosa regalare ai vostri amici e familiari per Natale, perché non fare dei dolci fatti in casa?

I dolci fatti in casa sono sempre apprezzati, soprattutto se fatti con il cuore. Oggi faremo insieme una panoramica delle migliori ricette, ci sono quelle più difficili e quelle più semplici ed una varietà infinita tra cui scegliere, cioccolatini, biscotti, muffin e tortine… scegliete quello in cui siete più brave o che pensate sia più adatto a chi li deve ricevere!

Biscotti natalizi

Ecco delle deliziose ricette per realizzare biscottini di Natale, ci sono glassati, decorati con il marshmallow fondant, con il cioccolato bianco o al latte, ma anche semplici cookies agli smarties o biscottini al burro farciti con una deliziosa crema al limone, ma anche i mitici gingerbread, i biscottini allo zenzero che sono sbarcati anche da noi in Italia.

Dolci natalizi

Ecco delle ricette semplici e golose, adatte anche alle meno esperte, da regalare al vostro fidanzato, per festeggiare insieme, o a chi vi invita a pranzo, perfette per mostrare gratitudine e concludere la convivialità della cena o del pranzo in dolcezza e armonia.

Muffin natalizi

I muffin sono dolci buonissimi, carini e abbastanza semplici, vi propongo varie ricette dalle più semplici come i muffin agli smarties o alla carota oppure quelli super natalizi con i pupazzi di neve.

Gustosi cioccolatini

Ed infine i cioccolatini, un’idea regalo carina e sempre molto gradita, vi propongo dei classici tartufi e poi dei cioccolatini al cocco simil Raffaello, da aggiungere a vostro piacimento anche un po’ d’uvetta, buonissimi e super collaudati, garantito!