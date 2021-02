Buongiorno a tutti, ma soprattutto buon Nutella day! Ebbene sì, proprio oggi, 5 febbraio, cade la Giornata mondiale della crema preferita dagli italiani.

Per celebrare il giorno più goloso dell’anno, vi proponiamo cinque dolcissime ricette che hanno come ingrediente principale proprio lei, la Nutella.

Ecco le migliori ricette per dolci con la nutella

I biscotti alla Nutella

Qualche mese fa abbiamo visto prendere d’assalto i ripiani dei supermercati per l’ultima golosità desiderata da tutti: i Nutella biscuits. Forse però non sapete che farli in casa è davvero facile. Ecco come.

Torta Pan di Stelle

Vero, i biscotti Pan di Stelle non sono a base di Nutella. Ma questo non ci impedisce di creare una vera e propria opera di goduria culinaria con cacao e Nutella. Ecco la ricetta della torta Pan di Stelle.

Ciambellone alla Nutella

Perfetto per una colazione piena di energia, o per una merenda golosa. Il ciambellone, in effetti, è adatto a qualsiasi momento della giornata. Per due motivi: primo è buonissimo, e secondo non riuscirete più a farne a meno. Ecco come prepararlo.

Omelette alla Nutella

Se siete appassionati di preparazioni francesi, sicuramente conoscerete la ricetta perfetta per le omelette. Forse, però, non sapete che ne esiste una variante dolce, che prevede proprio la crema spalmabile alla nocciola. Eccola.

La crostata più famosa di sempre

Forse la crostata più diffusa nei libri di cucina è quella con la marmellata, ma la versione con la Nutella di certo è la più desiderata. Uno strato di croccante pastafrolla, arricchito da un goloso strato di crema spalmabile: ecco la ricetta di questa meraviglia.

La sesta ricetta (segretissima)

Avevamo detto cinque, ma in realtà abbiamo una sesta ricetta. Questa è davvero segreta: il cucchiaio.

Ammettiamolo, il modo migliore di gustarla è immergendo il cucchiaio nel barattolo. Dove sta il segreto? Nel non farvi scoprire da amici e parenti: in tutte le case italiane manca sempre una cucchiaiata dal barattolo, ma non c’è mai un goloso responsabile, no?