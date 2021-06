Dolce Diva: la collezione estiva di Kiko è già un must have

La collezione estiva di Kiko si chiama Dolce Diva ed è già amatissima. Complici packaging raffinati, texture luminose e dai toni neutro-rosati e prodotti che fondono makeup e skincare è il punto di riferimento del low cost beauty di stagione.

Nel solco dei trend lanciati da brand come Charlotte Tilbury, il marchio italiano crea una gamma dalle vibes luxury, perfetta per l’estate nei colori e nelle formule.

Dolce Diva permette di creare un makeup completo dal fondotinta, ovviamente leggerissimo, fino allo smalto passando per l’illuminante sia in polvere che liquido, perfetto da indossare col caldo: i prodotti contengono spf e/o sono waterproof.

Tra quelli più interessanti c’è sicuramente il Perfecting Face Fluid Spf 50, l’innovativo incontro tra crema solare, skincare e makeup: è un fluido protettivo con protezione 50 dalla texture impalpabile che perfeziona la pelle, riducendo rughe e discromie. Perfetto per realizzare la dewy skin!

Bellissime le due palette occhi, una sui toni più freddi (Sleek mauve) e una che vira verso l’aranciato (Stylish coral), composte da quattro ombretti: gli opachi sono pigmentati e facili da sfumare, ma sono gli shimmer i veri protagonisti, davvero molto luminosi. Il formato così compatto è poi assolutamente travel friendly: basta lei per realizzare sia look più strutturati e intensi che molto leggeri e brillanti, abbinati ovviamente al mascara e all’eye-liner waterproof della collezione.

Della collezione Dolce Diva sono assolutamente da provare le matite labbra resistenti all’acqua, confortevoli e pigmentate, perfette anche da indossare in spiaggia, e le terre abbronzanti cotte, in un bellissimo packaging blu: le tre colorazioni disponibili sono tutte luminose, due melange e una monocromatica, dalla texture setosa perfetta per essere stratificata e per creare un trucco estivo che esalti l’abbronzatura.