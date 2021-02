Di recente è uscito il documentario sulla vita di Britney Spears, al centro di una campagna di riabilitazione le rivelazioni sul ruolo che il padre della star ha avuto nella sua vita. C’è un altro uomo, però, che è stato inondato dalle ire dei fan sui social network: Justin Timberlake. Ecco perché.

Il documentario di Britney

Si intitola Framing Britney Spears il documentario uscito lo scorso venerdì. Il film si concentra sull’ascesa della pop star e sui suoi successi musicali, ma anche sulla misoginia e sull’ossessione dei paparazzi che hanno influito sulla sua vita, le cui rivelazioni hanno dato origine al movimento Free Britney.

Tutti contro Justin

Nonostante gli abusi mostrati nel documentario nei confronti di Britney Spears siano tanti, troppi, ciò che ha dato più fastidio agli spettatori sembrerebbe essere stato il comportamento di Justin Timberlake, all’epoca fidanzato della cantante. Justin, infatti, appare come ipercritico e poco “piacevole” nei confronti di Britney.

I due hanno avuto una relazione per circa tre anni, terminata nel 2002. Dopo la rottura, però, la colpa era ricaduta esclusivamente su Britney Spears, nonostante in numerose interviste proprio l’ex fidanzato parlò di come fosse fare sesso con lei, strumentalizzandola secondo molti fan.

L’ira sui social

Molti degli spettatori del documentario hanno quindi preso d’assalto i social per esprimere il proprio dissenso sul comportamento di Justin. E ora chiedono che il cantante e attore chieda scusa alla ex fidanzata.

“Sono disgustata di aver visto Framing Britney Spears. Tutti le devono kle proprie scuse, anche tu. Lei aveva bisogno di aiuto e tutti l’avete ignorata”, ha scirtto una fan sotto uno dei più recenti post Instagram di Justin Timberlake.

I commenti però non si fermano: “Sfruttare Britney facendola passare per una t**** solo per rilanciare la tua carriera? Era necessario?”, chiede un’altra.