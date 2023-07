Doccia al mare sì, ma senza inquinare: alla scoperta del sapone marino

La doccia al mare si può assolutamente fare, a patto però di non inquinare l’ambiente e utilizzare prodotti consoni al luogo.

Capita sempre più spesso di notare persone che in spiaggia fanno la doccia con saponi e creme che sono assolutamente dannose per l’ambiente. Tutti quei prodotti si riversano non solo sulla sabbia ma anche in mare. Questo causa problemi all’atmosfera e al tempo stesso ad ognuno di noi, quindi non è una scelta saggia né rispettosa degli altri.

Fare la doccia al mare è possibile e sicuramente utile dopo una giornata calda dove sudore, acqua di mare e sabbia sono ovunque. Una questione anche pratica, che contribuisce a gestire il “traffico estivo” in casa con tutti che arrivano dalla spiaggia e vogliono lavarsi.

Doccia al mare senza inquinare: cos’è il sapone marino

Ben venga dunque la doccia prima di tornare a casa ma con qualche limitazione. La cosa migliore è utilizzare dei prodotti adeguati allo scopo che siano perfettamente sicuri e a impatto zero per l’ambiente. In questo modo non ci sono problemi e tutto avviene in perfetta sicurezza. Ci sono tante opzioni tra cui scegliere come Una vela per la rinascita, marchio che ha dato seguito ad una linea che include lo shampoo solido e il sapone marino.

Ma sono veramente tanti i brand che si sono mossi in questa direzione, come ad esempio Bottega Verde con cosmetici naturali che si possono usare, ovunque anche in barca, e che non hanno alcun materiali chimico. Anche se finiscono in acqua non è un problema. Sun & Salt ha lanciato il sapone per i viaggiatori, biologico ed ecocompatibile, realizzato con materie prime di alta qualità e naturali.

Si può usare ovunque senza danni all’ambiente, dona alla cute grande morbidezza e lucentezza ed è adatto per ogni tipo di pelle, anche per andare a idratare correttamente a fondo. Esterel è un altro marchio che ha realizzato dei saponi per fare la doccia direttamente in spiaggia dermatologicamente testati, naturali e protettivi.

Proseguendo, i detergenti di Le Officinali sono veramente ottimali, puri e permettono di gestire al meglio l’esigenza di tutti di lavarsi in spiaggia. In questo modo si evitano gli sprechi perché i saponi sono solidi, si possono portare dappertutto senza problemi e non hanno alcun rischio per la salute o per l’ambiente.

Fare delle scelte consapevoli è giusto e dovuto, di conseguenza niente saponi, creme o altri prodotti dispersi in acqua o sulla spiaggia durante l’estate. Va bene ottimizzare le risorse, fare la doccia al mare o in barca, ma avendo sempre cura del luogo in cui ci si trova.