Matrimoni lampo e divorzi vip: le coppie scoppiate più famose

I matrimoni lampo sono piuttosto comuni tra le star, da Hollywood al resto del mondo, e nella storia dello spettacolo alcuni divorzi vip sono diventati così celebri da aver in parte oscurato carriere e immagini dei protagonisti. Ma non è tutto: sono stati anche molto costosi! Vediamo quali sono le nozze lampo concluse con un clamoroso divorzio (da pochi mesi a 55 ore dopo il sì!) che hanno arroventato le cronache rosa su scala planetaria…

Matrimoni lampo: i divorzi vip più veloci e famosi della storia

Foto Instagram | @90s_vintage9 – Pamela Anderson e Kid Rock

Se è vero che le coppie celebri ci fanno sognare, non possiamo negare che la fine di una favola d’amore da copertina sia sempre uno choc per fan e cronache rosa, soprattutto se consumata dopo poco tempo dalle nozze.

Tra i matrimoni lampo e i divorzi vip più eclatanti c’è sicuramente quello che ha coinvolto Amber Heard e Johnny Depp, al capolinea dopo 15 mesi da coniugi e impegnati in una spietata battaglia legale intrisa di reciproche accuse e maxi risarcimenti (ne è venuto fuori persino un documentario).

Un matrimonio lampo che ricordiamo è anche quello di Renee Zellweger e Kenny Chesney, con la separazione arrivata appena 4 mesi dopo il fatidico sì. Marito e moglie nel maggio del 2005 e ufficialmente ex coniugi a settembre….



Pamela Anderson e Kid Rock hanno battuto questo record negativo: il matrimonio celebrato a sorpresa nell’agosto 2006 è bruciato nel volgere di 3 mesi, chiuso con l’addio del novembre successivo…



Lisa Marie Presley e Nicolas Cage sono stati altri due coniugi lampoi tra i più celebri dello star system, restando sposati per 3 mesi.



Kim Kardashian e Kris Humphries hanno rinunciato al loro amore dopo 72 giorni di nozze, andando a rimpolpare la schiera dei vip che si sono detti addio più in fretta dopo l’appuntamento all’altare.



E che dire di Drew Barrymore e Jeremy Thomas, sposati per soli 38 giorni? Nella storia dei divorzi vip ha fatto peggio Britney Spears, sposata con Jason Alexander per appena 55 ore, diciamo due giorni e mezzo.