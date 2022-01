Da TikTok alle passerelle dell’alta moda è disco brows mania! Scoprite insieme a noi l’ultima effervescente tendenza per sopracciglia luminose ed extra brillanti, perfette per le serate speciali! Ecco il beauty look a cui difficilmente potremo resistere per tutto il 2022…

Disco brows: la nuova tendenza per sopracciglia extra luminose

Truccare le sopracciglia aggiungendo un tocco di brillantezza e colore è la nuova tendenza nel mondo del make-up! Si chiamano disco brows e sono la moda perfetta per un look da discoteca davvero irresistibile, nel suo finish cromato super luccicante che non passa inosservato…

Si tratta di una golosa declinazione delle soap brows amatissime dalle star (Chiara Ferragni docet) e ci fa impazzire con la nota di luce grazie all’applicazione di ombretti luccicanti proposta dall’esperta Megs Cahill sui social…

Per farle a casa, con un risultato spaziale, basta semplicemente spazzolare in modo marcato le sopracciglia, usando un po’ di gel trasparente mescolato con un ombretto metallizzato a scelta.