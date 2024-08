Dischetti struccanti, puoi usarli in cucina: il trucco geniale dell’olio

I dischi di cotone vengono concepiti generalmente per struccarsi e per disinfettare le ferite: esiste però un utilizzo alternativo.

Occorre un po’ di genialità in caso di necessità. Pensiamo ad esempio ai dischetti di cotone. Quest’ultimi vengono generalmente concepiti per due funzioni: una estetica ed una seconda sostanzialmente curativa. Vengono dunque utilizzati per rimuovere il make-up una volta rincasati, imbevendoli di struccante, oppure si applicano sulle ferite con un po’ di disinfettante. Tutto qui? Ebbene, esiste uno scopo alternativo, riguardante una problematica che generalmente insorge in cucina.

Vi sarà capitato sicuramente di utilizzare dell’olio (che sia extravergine oppure di semi di girasole), riporlo successivamente nella dispensa e notare la sporcizia sul ripiano. L’olio, di fatto, scivola sulla superficie della bottiglia, sporcando inevitabilmente la cucina. La sua consistenza attira la polvere, le briciole, creando un’accumulo di elementi non proprio gradevole alla vista. A quel punto occorre rimuovere tutte le bottiglie e contenitori conservati nella dispensa ed igienizzare il tutto con olio di gomito (rimanendo in tema, insomma). Possiamo però evitare questo disagio con un semplice gesto e saranno proprio i dischetti di cotone a salvare il nostro piano dall’unto delle bottiglie. Sono sufficienti pochi semplici passaggi.

Olio e dischetti di cotone, il trucco irrinunciabile

Un semplice trucco che salverà la vostra dispensa. Prendete per l’appunto un dischetto di cotone, piegatelo a metà ed incidete un piccolo foro con la forbice, dopodiché piegatelo per l’altra metà e fate lo stesso. Aprendolo dovrebbe quindi apparire una “x”. A questo punto, dovete condire l’insalata? Oppure versare dell’olio di semi di girasole all’interno della pentola per friggere le patatine? Perfetto, prima di procedere a versare la quantità d’olio desiderata nell’apposita fondina, inserite il dischetto di cotone inciso sull’estremità della bottiglia.

Vedrete come le gocce d’olio residue, che generalmente scivolano sulla superficie e sporcano il ripiano della dispensa, rimarranno imprigionate nel dischetto e verranno conseguentemente assorbite. Ovviamente non è necessario cambiare il dischetto dopo ogni applicazione. Potrete sostituirlo nel momento in cui sarà eccessivamente sporco ed evidentemente antigienico. Si tratta di un trucchetto applicabile ad esempio anche sulla bottiglia di vino.

Esistono dei dischetti più ampi, utilizzati generalmente per detergere e struccare il viso, che se incisi si inseriscono perfettamente nelle bottiglie di prosecco e simili. Laddove non vogliate sporcare un tovagliolo – generalmente si applica un fiocco per evitare che le gocce di liquore sporchino la tovaglia – potete quindi prediligere questo sistema alternativo. Ricordate al contempo di non abusare di questo metodo: è sempre meglio seguire uno stile di vita sostenibile, poco avvezzo allo spreco.