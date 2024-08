Dimagrimento difficile: ti basta cambiare questa piccola abitudine ed il tuo corpo si trasformerà

Le cause dell’aumento di peso non riguardano solamente metabolismo o una cattiva alimentazione: il metodo per dimagrire senza alcuna dieta

Suona quasi come una formula magica: dimagrire senza rinunce. In effetti sarebbe scorretto passare questo messaggio, poiché porterebbe ad aspettative irrealistiche che non trovano un nesso senza un adeguato supporto. Eppure è stata la scienza a dimostrare come una piccola quanto deleteria abitudine può davvero compromettere la nostra ricerca della linea.

Troppo presi dalla nostra quotidianità, spesso non ci accorgiamo di quanto i nostri comportamenti possono influire negativamente al nostro corpo, e ciò non vale solamente per la forma fisica, ma anche per la salute e l’intero meccanismo del nostro organismo. Come se ciò non bastasse, questo si ripercuote sul nostro aspetto esteriore, mostrando segni evidenti.

Mangiare in maniera sbagliata, per esempio, può portare al rischio di disturbi digestivi e reflusso gastrico; indipendentemente da ciò che si consuma. Dunque, non importa solo il ‘cosa’ si mangia, ma ‘come’. A darci delucidazioni al riguardo è stata una ricerca scientifica pubblicata su pubmed.

L’abitudine da cambiare durante i pasti

Talvolta si parla di fretta, altre volte di diete drastiche che portano a questi risultati. L’abbuffamento, nel senso stretto del termine, è un’abitudine di molte persone ma che porta diverse conseguenze con sé, tra cui l’ingrassamento. Può capitare che per la fretta in pausa pranzo, per attitudine personale o perché si seguono diete come quella del digiuno ad intermittenza, che durante l’ora del pasto, si consumino gli alimenti con una velocità tale da da non riuscire nemmeno ad assaporare ciò che vi è nel piatto.

L’obesità è un problema crescente a livello mondiale e, sorprendentemente, mangiare velocemente è uno dei fattori di rischio. Gli studi mostrano che chi mangia in fretta ha circa il doppio delle probabilità di essere obeso rispetto a chi mangia più lentamente. Questo perché il nostro corpo non ha il tempo di regolare adeguatamente l’appetito e si finisce per assumere più calorie di quelle necessarie. Questo può anche influire negativamente sul metabolismo, rendendo più difficile per il corpo bruciare calorie in modo efficiente.

Ma i problemi non finiscono qui. Mangiare troppo in fretta, come già accennato, può causare disturbi digestivi come reflusso acido e indigestione, poiché il sistema digestivo è sovraccarico e il cibo non viene masticato e scomposto come dovrebbe. Questo può anche compromettere l’assorbimento dei nutrienti, rendendo i pasti meno benefici per la salute. E non è tutto: chi mangia con troppa voracità ha un rischio maggiore di sviluppare diabete di tipo 2 e malattie cardiache.

A livello psicologico, invece, chi ha questa tendenza tende a considerare i pasti meno piacevoli rispetto a chi mangia con calma. Che dire, anche se potrebbe sembrare una questione ‘estetica’ piuttosto che di salute, il fatto che il cibo venga gustato con maggiore consapevolezza è importante sia per il nostro benessere psicologico che fisico. Un’abitudine apparentemente banale, questa, che può fare davvero la differenza a lungo termine.