Diletta Leotta, tutti commossi per la figlia Aria: impossibile trattenersi

Grande commozione per la figlia di Diletta Leotta da parte di tutti: un momento veramente stupendo per la conduttrice siciliana.

Un’altra estate assolutamente da sogno per Diletta Leotta, pronta nuovamente a prendersi la scena nella prossima stagione televisiva. Mentre continua la sua attività in radio e col suo podcast, sarà sempre più centrale nei piani di Dazn e, soprattutto, ha avuto l’occasione di fare il grande salto nella tv d’intrattenimento grazie a Mediaset.

A lei l’arduo compito di rilanciare La Talpa, reality show ben noto ad inizio degli anni ‘2000 e che, il prossimo autunno, partirà su Mediaset Infinity con una nuova edizione; con la sua esperienza e la sua bravura, la Leotta può far davvero bene e affermarsi anche su Mediaset.

Al momento, però, è ancora tempo di godersi le vacanze, passate ovviamente col suo neo-marito Loris Karius (sposato proprio questa estate, lo scorso giugno) e alla sua piccola bambina Aria. Negli ultimi giorni, proprio sua figlia è stata protagonista di un momento commovente che la mamma ha condiviso coi fan sui social: tanta emozione, davvero impossibile trattenersi.

Diletta Leotta e l’emozionante momento con sua figlia

Quasi come se la vita le volesse fare un regalo, la prima figlia di Diletta Leotta è nata proprio lo stesso giorno della mamma e così, lo scorso 16 agosto, si è svolta una maxi-festa piena di gioia e amore. Immancabili post sui social, con foto e video condivise dalla conduttrice siciliana: Diletta si è mostrata con suo marito e sua mamma, e ovviamente la sua splendida bambina, arrivata al primo anno di vita.

L’evento è stato raccontato anche con uno speciale dal nuovo numero di Diva e Donna, che ha dedicato uno speciale di più pagine al compleanno della conduttrice e di sua figlia. Una splendida torta a più piani, tanti palloncini, baci e abbracci: nella festa c’è stato veramente tutto e, in ogni momento, sembra proprio fosse possibile respirare tutto l’amore della famiglia. Un momento veramente magico, questo, per la conduttrice siciliana, sempre più popolare e soprattutto sempre più felice.

Diventata un’icona di sensualità del mondo dello spettacolo e una vera e propria star del web, dal prossimo settembre Diletta si prepara ad un ulteriore step in avanti per la sua carriera lavorativa, e tutto a pochi mesi da un matrimonio pieno d’amore festeggiato con la propria figlia. Al momento, dalla vita, sembra proprio che la Leotta non possa chiedere di più!