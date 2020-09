Diletta Leotta è single, ma Torretto rimane il suo amore

La vita privata di Diletta Leotta ha alimentato il gossip dell’estate appena terminata.

La conduttrice di Dazn ha concluso la sua relazione con il pugile Daniele Torretto Scardina, dopo aver trascorso l’intera quarantena insieme. “Non rinnego niente, fra noi c’è stato un amore profondo. Perché ho descritto nel mio libro ‘Scegli di sorridere’ Toretto come “il mio amore” nonostante fra noi sia finita? In fondo, quando ho iniziato a scrivere il libro stavamo ancora insieme e in quel momento erano i miei sentimenti, quindi non sarebbe stato giusto toglierlo”, spiega la giornalista a un’intervista al settimanale “Chi” in uscita il 23 settembre.

Tanti flirt, tutti smentiti dalla Leotta

Al momento l’ex presentatrice di Saremo è single, ma alcuni rumors sostengono un possibile flirt con l’imprenditore 37enne Marco Valta, ex di Anna Safroncik. “Ora? Sono single — specifica la Leotta alla rivista — Sono sempre stata fidanzata. Dovevo trovare il coraggio di ritagliarmi uno spazio per conoscermi nel profondo e fare scelte importanti, per riuscire a stare da sola sul divano a vedere un film senza dover rendere conto a nessuno”.

Ad agosto, alcune voci sostenevano il flirt estivo della conduttrice con il fuoriclasse Zlatan Ibrahimovic, tuttavia smentite dalla stessa Diletta Leotta. “Stare con un uomo impegnato è una cosa inaccettabile per i miei principi — dichiara la conduttrice di Dazn — con tutta la scelta che c’è nel mondo devi avere la lucidità di non metterti in situazioni sbagliate”.