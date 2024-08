Diletta Leotta e il ‘doppio’ compleanno (suo e di sua figlia): la ‘super’ festa, i colori e l’outfit fanno impazzire i follower

Reduce da un matrimonio da favola con Loris Karius e da un periodo di vacanza in Costa Smeralda, Diletta Leotta conclude la sua estate felice con un doppio festeggiamento. La neo-sposa ha raccontato ai followers ogni dettaglio degli ultimi mesi, mostrando varie sfaccettature della sua vita privata e professionale.

Protagonista di tutte le recenti copertine, la conduttrice di Dazn ha deliziato gli ammiratori con un matrimonio da mille e una notte, coronato dalla scenografia mozzafiato dell’isola di Vulcano. Al cospetto di amici e parenti, Diletta Leotta ha pronunciato il “sì” più importante, inaugurando un nuovo capitolo della sua vita.

Dopo aver trascorso alcune settimane in viaggio di nozze, Leotta è pronta a debuttare su Mediaset alla conduzione della nuova edizione del reality show La Talpa. I fan attendono con impazienza il ritorno in televisione della conduttrice, la quale non nasconde il suo entusiasmo nei confronti del nuovo importante incarico.

Doppio compleanno in casa Leotta: le foto insieme alla figlia

Il volto di Dazn ha recentemente festeggiato i suoi 33 anni insieme alla figlia Aria Rose, nata nello stesso giorno della madre. In occasione dei festeggiamenti, Diletta Leotta ha coinvolto tutta la famiglia e anche alcuni amici, accorsi per celebrare l’emozionante momento. La neo-sposa ha condiviso la giornata sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato una serie di scatti insieme alla piccola di casa.

Le fotografie hanno attirato immediatamente l’attenzione dei fan, i quali hanno inviato messaggi di auguri per la conduttrice e per il primo compleanno della piccola Aria. All’appello non poteva mancare anche una foto con papà Loris, il quale appare orgoglioso e felice di festeggiare un momento familiare così emozionante. Tra uno scatto e l’altro, i fan più attenti si sono complimentati per la scenografia della festa, caratterizzata da molteplici palloncini rosa, una torta scenografica e drappi eleganti.

Non sono mancati i commenti anche da parte dei personaggi noti dello spettacolo, colleghi e non di Diletta Leotta: dalla damigella del matrimonio Elodie, fino alla grande amica di lunga data Elisabetta Canalis. Dopo il momento di grande gioia, la conduttrice si appresta a vivere da protagonista il nuovo anno lavorativo.