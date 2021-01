Diletta Leotta e Can Yaman paparazzi insieme a Roma

L’anno è appena cominciato e c’è già una nuova coppia che fa impazzire il gossip: Diletta Leotta e Can Yaman, bellissimi entrambi.

L’attore turco, star della serie DayDreamer in onda su Canale 5, ha fatto innamorate tutte le italiane, ma a quanto pare una in particolare. Infatti, è stato paparazzo da Chi mentre abbraccia e sembra baciare nella notte romana la conduttrice sportiva ora a Dazn, una delle donne più belle della televisione.

Lo scoop era stato anticipato questa mattina da Anna Pettinelli, radio conduttrice in forza a RDS, affermando che aveva notizie certe in merito a questo nuovo flirt, confermato poi dal settimanale di Alfonso Signorini.

Diletta Leotta e Can Yaman, innamorati a Roma

I due si sarebbe incontrati a Roma dove lui ha girato un spot per la De Cecco, diretto dal connazionale Ferzan Ozpetek, con Claudia Gerini e dove ha firmato un contratto per una serie TV su Sandokan di Lux Vide.

Avrebbero passato la notte insieme in un albergo della Capitale, come suggeriscono tra l’altro le foto condivise su Instagram da entrambi, per poi separarsi la domenica mattina. L’attore è tornato in Turchia, lei si è recata allo stadio Olimpico per la partita Roma-Inter.

Diletta è single da luglio, da quando è finita la relazione col pugile Daniele Scardina, noto anche come King Toretto, Yaman invece è stato fidanzato per un paio di anni con la collega Bestemsu Ozdemir, salvo poi lasciarsi nel 2018.

Diletta Leotta e Can Yaman sono già invidiatissimi: entrambi sex symbol ammirati, insieme creerebbero una delle coppie più belle.

Nonostante i diretti interessati non si siano ancora svelati commentando pubblicamente, il post di qualche giorno fa della Leotta è decisamente romantico, come il gesto di inviare un coloratissimo mazzo di fiori.

Diletta e Can ci stanno già facendo sognare.