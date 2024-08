Diletta Leotta con l’attore hollywoodiano sui social: la foto che nessuno si aspettava

Continua il periodo d’oro per la bella e brava conduttrice Diletta Leotta. Dopo il romantico matrimonio con Loris Karius e il primo compleanno della loro bambina Arya, continua a godersi l’estate prima del debutto in Mediaset come conduttrice de “La Talpa”.

La presentatrice, che è anche molto seguita su Instagram, ama condividere qui scatti della sua vita privata, da moglie e mamma, ma anche dei suoi viaggi, della sua famiglia e del suo lavoro, come inviata sui campi di calcio per DAZN. Di recente ha anche postato una bellissima foto in compagnia di un attore hollywoodiano molto amato. Ecco chi è.

La foto di Diletta Leotta con l’attore hollywoodiano

La presentatrice Diletta Leotta è tornata in prima linea come inviata di DAZN sui campi di calcio, ma non solo… La giornalista ha infatti partecipato anche al primo campionato di E1 presso il Lago di Como.

Fra il 23 e il 24 agosto, infatti, l’evento sportivo a cui partecipano imbarcazioni da regata completamente elettriche si è tenuto proprio nella bella località lombarda e qui sono accorsi diversi ospiti famosi dello sport e un attore hollywoodiano molto amato con cui la bella Diletta ha scattato una foto che ha postato tempestivamente su Instagram come stories.

Si tratta niente meno che Will Smith. Nella foto postata, infatti, si vede la Leotta sorridente e felice in mezzo al famoso attore e al tennista Rafael Nadal. Lei indossa degli shorts rosa e bianchi e una t-shirt bianca e delle sneakers. I capelli sono sciolti ed è proprio a suo agio in mezzo a questi due mostri sacri, del cinema e dello sport.

La Diletta ha anche creato un carosello di foto su Instagram in cui ha repostato alcuni dei contenuti più belli di questa esperienza sul Lago di Como, scrivendo: “Nice to meet you @e1series was such a wonderful experience!”. Insomma per la conduttrice è stata una bellissima esperienza, anche perché ha potuto incontrare alcune celebrità molto famose e prendere parte ad un evento unico del suo genere che si tiene nella meravigliosa cornice del Lago di Como.

L’E1, infatti, è un campionato di barche unico nel suo genere e che vedrà gareggiare fino a 10 imbarcazioni e 20 piloti, tra uomini e donne, in alcune delle più belle località del mondo: per la seconda stagione sarà ambientato negli Stati Uniti.