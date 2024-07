Differenza tra BB cream e CC cream: tutto quello che si deve sapere

Sono due creme utilizzatissime, ma non tutti sanno la differenza che c’è tra questi due prodotti: cosa si deve conoscere.

Sia la BB cream che la CC cream sono due creme molto usate dalle donne, capita che c’è anche chi le confonda o crede siano la stessa cosa, ma non è così. Sicuramente sono entrambe alleate per nascondere le imperfezioni del viso ma hanno degli effetti diversi che è bene conoscere prima di scegliere quale acquistare.

La BB cream non dovrebbe mancare nella skincare prima del make-up, mentre la CC cream si usa proprio per il trucco. Entrambe hanno molteplici benefici non solo estetici ma anche idratanti. La pelle deve essere curata sempre e soprattutto quando ci si trucca, si devono utilizzare prodotti buoni e funzionali alla salute dell’epidermide.

BB cream e CC cream, cosa sono e in cosa differiscono

La BB Cream è una crema nata negli anni Sessanta in Germania, creata da una dermatologa il cui obiettivo era proteggere la pelle dei pazienti che avessero avuto operazioni chirurgiche al volto. La blemish balm è appunto una crema anti imperfezioni che unisce diverse caratteristiche come quelle di crema idratante, fondotinta e al contempo protezione solare. In pratica ha 3 azioni in un unico prodotto.

La presenza di pigmenti in sospensione che si adattano all’incarnato dà la possibilità di non dover scegliere tra diverse colorazioni. Con il tempo si è iniziata a sentire l’esigenza di una crema più concentrata sulle varie discromie ed è nata così la CC cream, la Color Correction. Qui viaggiamo nel mondo del make-up e la sua caratteristica è proprio il gioco di colori.

Questi prodotti, infatti, possono essere verdi, lilla e anche di altre tonalità, che servono a ottenere un effetto liscio e levigato. La principale differenza tra questi due prodotti è la quantità di pigmenti e dunque la capacità di copertura. Sebbene entrambe le creme abbiano proprietà idratanti, la BB cream è adatta a incarnati che hanno meno discromie e non necessitano di un effetto super coprente, la texture è infatti molto più leggera e trasparente.

La CC cream, invece, ha una presenza maggiore di pigmenti e colora la pelle, camuffando le discromie importanti di un volto. La texture è sensibilmente più corposa e colorata. Entrambe possono essere applicate con le dita o con una spugnetta come si fa per un normale fondotinta. La scelta di uno o dell’altro prodotto dovrebbe dipendere dal tipo di pelle che si ha.