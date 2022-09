Differenza d’età in amore: vantaggio o svantaggio?

In fatto di cuore e sentimenti non manca un eterno dilemma: la differenza di età in amore è un vantaggio o no? C’è chi la reputa un ostacolo insormontabile e chi invece la considera un ottimo stimolo per la coppia, motore perfetto di una vita a due nel segno della reciproca scoperta. Alla fine del discorso c’è solo una certezza: l’età è soltanto un dato anagrafico e in amore non c’è una regola per tutti…

Differenza di età: in amore vince soltanto…

Foto Pixabay | Pexels

Una volta si tendeva a pensare che soltanto gli uomini fossero attratti dalle donne più giovani, ma non è affatto così e ce lo dimostrano coppie celebri (sebbene sfumate) come Demi Moor e Ashton Kutcher in cui è proprio la donna ad essere più grande del partner.



Perdere la testa per una persona più giovane, magari poco più che maggiorenne, potrebbe essere un rischio perché sappiamo quanto possano essere labili i sentimenti dei giovanissimi. In questo caso si passa per un bivio: se amate qualcuno di così giovane, o siete fortunate a trovare subito l’anima gemella o vi preparate a salire sulle montagne russe e a tenere saldo il paracadute… Diversamente, potete gettare la spugna ancora prima di iniziare, ma senza sapere con certezza se avrete perso il patner giusto e con lui una grande occasione d’amore….



E non è affatto detto che più si è grandi e più si è maturi. Spesso ci sono tanti “over” che si dimostrano meno affidabili in amore di quanto possano esserlo compagni più giovani… L’anagrafe, ancora una volta, è soltanto questione di numeri e non di certezze, in amore vince soltanto l’amore. Provate a chiedere a Emmanuel Macron e alla sua Brigitte…

Partner più maturi danno più sicurezza? Non proprio…

Molte donne cercano un uomo molto più grande perché dà un senso di sicurezza e protezione, altre preferiscono i giovani per ritornare a sentirsi desiderate come quando erano ragazzine.

Ma spesso vale anche l’opposto: possono essere anche partner più grandi a farci vivere un soffio di libertà e divertimento in più nella coppia, e quelli più giovani possono dare maggiore senso di sicurezza e protezione nella vita a due…



L’importante è solo fare attenzione a uno dei meccanismi più scontati e più pericolosi per la sopravvivenza di una relazione nel tempo: mai permettere che il partner più maturo diventi una specie di “genitore”...