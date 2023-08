Difendi le piante dall’attuale ondata di caldo: i consigli degli esperti per evitare che muoiano prima dell’arrivo dell’autunno

L’ondata di caldo di questa estate può mettere a repentaglio la vita di molte piante prima dell’autunno. Ecco come proteggerle.

Le temperature altissime di questa estate (che non sembra voler arrestare la propria ondata di calore) possono mettere a repentaglio la vita delle piante dei nostri giardini, davanzali o balconi. Per questo è necessario correre ai ripari, prendendo degli accorgimenti che le preservino ed evitino che muoiano prima dell’arrivo dell’autunno. Si tratta di semplici consigli che possono seguire tutti, anche coloro che non hanno propriamente il pollice verde.

Come difendere le piante dal gran caldo prima dell’arrivo dell’autunno

Sono pochi e semplici gli accorgimenti da tenere per difendere le piante del proprio giardino o del proprio balcone dall’ondata di caldo e in vista dell’autunno.

Le temperature così elevate, infatti, possono davvero farle morire, gettando all’aria mesi e mesi di sacrifici per farle crescere rigogliose e belle. La prima cosa sul quale concentrarsi è l’innaffiatura delle piante che non può essere fatta in ogni momento della giornata ma va effettuata al mattino presto, quando l’evaporazione dell’acqua è minore e il terreno è in riesce a trattenere meglio l’umidità.

Se invece l’irrigazione avvenisse quando fa troppo caldo, ci sarebbe il rischio di ingiallimento delle foglie. Quando si innaffiano le piante, poi, bisogna sempre prevenire i ristagni di acqua che sono molto pericolosi. Un altro accorgimento per preservare il benessere delle proprie piante è posizionarle all’ombra e non alla luce diretta del sole. Meglio ancora se sollevate su cassette della frutta, scaffali o vasi, in modo che non si surriscaldino troppo poggiando semplicemente sul pavimento.

Quanto invece al terriccio, si dovrebbe aggiungere anche uno strato di compost che contenga azoto, potassio e sali minerali. In questo modo fornirà alle piante i giusti nutrienti anche quando fa troppo caldo. Come conseguenza, anche il substrato deve essere ricco di sostanze nutritive in modo che eviti che l’acqua si riversi. Poi bisogna dedicare particolare attenzione alla potatura delle piante per difenderle dal caldo. La potatura deve essere fatta in modo tale che le foglie esterne facciano ombra alla parte interna della pianta.

Inoltre vanno eliminate le foglie secche. Infine, se si parte per le vacanze e si lasciano le piante da sole a casa, meglio posizionarle in un posto fresco e luminoso con un piatto sotto il vaso in modo che possano assorbire pian piano l’acqua durante la propria assenza. Seguendo questi semplici e pochi consigli si può preservare la salute delle proprie piante dal gran caldo e assicurare la loro vita anche in autunno.