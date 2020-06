Dieta per l'estate? Scegli alimenti energetici come il Prosciutto di San Daniele

Con l’arrivo dell’estate tutte vorremmo magicamente ritrovarci con un fisico da urlo, ma sfortunatamente il nostro corpo tende a non assecondare questi desideri, soprattutto se si manifestano dopo mesi di sedentarietà e cattive abitudini alimentari a cui il lockdown ha sicuramente contribuito.

Scopri la dieta dimagrante per l’estate!

Lasciando quindi perdere i sogni ad occhi aperti, cerchiamo di valutare la situazione in maniera più seria, provando da subito ad adottare un’alimentazione sana ed equilibrata, che non sia improntata a drastiche rinunce, ma a soddisfare tutte le esigenze dell’organismo in fatto di sostanze nutritive insieme alla voglia di godersi piatti buoni e saporiti.

Diventa importante proprio per mantenere saldi i buoni propositi attingere a ricette sfiziose in grado di non farci rimpiangere junk food e dieta dissennata, ma che ci rendano felici e appagate, combinando in maniera appropriata alimenti sani, genuini e di alta qualità.

L’antipasto perfetto per l’estate? Prosciutto e melone!

Il modo migliore per realizzare piatti bilanciati e anche buonissimi è quello di attingere a piene mani a verdura di stagione, che oltre a fare del bene porta tanto gusto, colore e buonumore in tavola, come melanzane, peperoni, pomodori e cetrioli, ed utilizzare la frutta estiva come rinfrescante spuntino spezzafame, tra ciliege, pesche, angurie e meloni.

Insieme a questi alimenti, non possono mancare le proteine, presenti in quantità per esempio in una eccellenza alimentare famosa e squisita, ovvero il Prosciutto di San Daniele, protagonista di tanti aperitivi e sandwich, che riserva non poche sorprese se utilizzato come prelibato ingrediente di ricette raffinate.

Se cercate delle ispirazioni per le ricette estive, non possono mancare gli abbinamenti con il San Daniele DOP, un prodotto dal sapore inimitabile perfetto per esaltare ogni preparazione.

Scopri tutte le ricette estive preparando dei piatti freddi super gustosi e veloci!

Qualche esempio? Per un piatto di sicuro effetto il Prosciutto di San Daniele viene utilizzato per realizzare una bowl di riso integrale e verdure. Oppure potete provare delle sfiziose polpette di ricotta a cui aggiungere ovviamente il San Daniele. Un’idea semplice, veloce e perfetta per l’estate.

Anche un semplice, e molto sano, frullato di verdure può essere arricchito e insaporito da dadini di prosciutto, che oltre conferire carattere alla pietanza ne completano l’apporto nutrizionale, grazie all’abbondanza di proteine nobili, vitamine e sali minerali.

Se ami le centrifughe, non perderti la selezione dei 5 migliori frullati detox!

Le idee a cui ispirarsi non mancano e possono fungere da stimolo per avventurarsi in cucina con più voglia di sperimentare e di trarre il meglio dai prodotti e dalla loro combinazione, realizzando piatti deliziosi senza troppa fatica e nello stesso tempo prendendosi cura del proprio corpo, in una prospettiva più ampia dell’alimentazione che coinvolge il modo di scegliere i cibi e di prepararli per sfruttarne in pieno proprietà e gusto.

In quest’ottica, cerchiamo quindi di goderci l’estate anche se la prova costume non sarà proprio degna di una copertina, provando a dare più attenzione a qualità, provenienza e composizione di ciò di cui ci nutriamo e ad adottare una dieta varia e salutare, all’insegna di bontà e benessere.