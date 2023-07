Dieta del sonno: come funziona e quanti chili si possono perdere

La dieta del sonno è uno schema che si può adottare per la vita con enormi benefici e nessuna ristrettezza particolare.

La cosa importante per ottenere il massimo beneficio è seguire le indicazioni così come sono state fornite al termine dello studio poiché è la combinazione degli elementi a dare il risultato sperato.

In questo modo si può generare una perdita di peso importante e un mantenimento a lungo termine, non a caso infatti questa è la dieta delle star.

Dieta del sonno: lo schema giornaliero

La dieta del sonno non è solo un piano alimentare da adottare in via temporanea per un periodo limitato nel tempo ma piuttosto uno stile di vita che può cambiare la vita.

Non è un regime alimentare improvvisato, si fonda piuttosto sullo studio pubblicato sul JAMA Internal Medicine che permette di gestire il peso corporeo proprio attraverso il sonno. Secondo quanto si apprende all’interno del documento infatti, dormire di più permette di mangiare di meno, ridurre le calorie e quindi dimagrire.

Basta solo un’ora in più rispetto a quanto siamo abituati a fare per poter vedere risultati notevoli. Il Centro per il sonno dell’Università di Chicago che ha svolto questo esame ha individuato 80 persone tra i 21 e i 40 anni con una massa corporea tra 25 e 30 quindi livello tra lieve sovrappeso a obesità. I volontari dormivano una media di 6 ore a notte e avevano anche alcune abitudini sbagliate. Affiancati da specialisti del settore hanno iniziato a seguire l’iter con cambiamenti importanti e una riduzione calorica giornaliera di 270 calorie.

Tre pasti intervallati almeno da cinque ore, pause con due spuntini, ovviamente un’alimentazione sana e bilanciata. Durante il riposo il livello di insulina si abbassa e permette ai processi metabolici di funzionare meglio. Niente dolci, bevande gassate o succhi di frutta ma solo acqua, caffè o tè senza zucchero. Oltre a dormire un’ora in più questi dovevano intraprendere dei cambiamenti, ad esempio niente uso del cellulare prima di dormire.

A colazione carboidrati quindi pane o panino 50 grammi, marmellata o miele, frutta fresca e muesli. Questo fornisce il giusto apporto calorico per la giornata. Niente proteine animali. A pranzo un mix tra carboidrati, grassi e proteine quindi d esempio riso, verdure e pesce, a cena invece un pasto leggero per prepararsi poi al sonno. La cosa importante è svolgere questo momento della giornata tra le 17 e le 19, non dopo. Combinare carne, pesce, latticini con una verdura al fine di non far innalzare il livello dell’insulina prima di dormire.

I vantaggi sono incredibili, non solo in termini di peso ma di salute a lungo termine. Questa dieta è la stessa che segue anche Ronaldo e permette di perdere 12 chili in tre anni.