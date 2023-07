Dieta del limone: cosa è e come funziona

La dieta del limone è molto diffusa perché si basa su un ingrediente naturale e non ha particolari impedimenti nell’esecuzione.

Si tratta di un regime alimentare molto semplice che viene integrato con una bevanda da preparare a casa. Niente di difficile da attuare anche per chi lavora tutto il giorno fuori.

Gli alimenti da prediligere sono quelli naturali, con un regime vario che si fonda sempre su un corretto bilanciamento di tutti gli ingredienti.

Dieta del limone: tutti i benefici

Nel menù di base è prevista carne bianca, verdura, pesce, frutta, legumi, frutta secca, cereali integrali e formaggi. Quindi c’è un buon equilibrio calorico e nessuna rinuncia. Per questo motivo si può intraprendere senza problemi, di fatto non ci sono alimenti che vengono eliminati o limitati. Sono esclusi solo quelli calorici, molto zuccherati, particolarmente complessi.

In generale è raccomandato l’uso dello zenzero, valido alleato per sgonfiare la pancia, e il miele per l’equilibrio calorico. Con la dieta del limone è possibile perdere fino a 3 chili in 7/10 giorni, per questo viene definita lampo. Non è una dieta attuabile da coloro che hanno problemi allo stomaco o di tipo intestinale in quanto il consumo frequente del limone, prodotto acido, non è raccomandabile e potrebbe peggiorare i sintomi.

Lo schema deve essere integrato con una bevanda al limone e in generale l’uso del limone tutto il giorno, quindi in ogni piatto possibile, sia da solo che con altre pietanze. Ad esempio pesce con il succo di limone, tè con il limone, riso con il limone. Non è una dieta antinfiammatoria perché non serve a ridurre i radicali liberi e l’invecchiamento cellulare. È un regime alimentare alternativo basato sul limone che viene consumato in modo costante.

L’abbinamento allo zenzero massimizza l’effetto e aiuta anche in caso di problemi di digestione, nausea e disturbi. Per preparare la bevanda occorrono: 30 cl di acqua, 2 cucchiai di succo di limone e 2 di sciroppo d’acero naturale, infine un pizzico di peperoncino. Si mischia tutto e si può anche mettere in frigo, per poi bere il risultato cinque volte al giorno, mezz’ora prima di consumare il pasto.

Coloro che devono perdere peso in modo importante e che si trovano in una situazione di sovrappeso vero e proprio dovrebbero rivolgersi ad un medico per avere un regime alimentare personalizzato volto al dimagrimento, sempre promuovendo uno stile di vita sano con alimentazione bilanciata e attività fisica regolare per mantenere i risultati nel tempo e soprattutto migliorare la condizione del corpo.