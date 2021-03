Dieta chetogenica, cosa c’è da sapere

La dieta chetogenica prevede un regime alimentare molto controllato, per permettere di perdere molto peso rapidamente. Come per tutte le diete, è necessaria una valutazione medica prima di iniziare a seguire il regime alimentare della dieta chetogenica, perché prevede una drastica riduzione di carboidrati e un forte consumo di proteine e grassi. Entriamo nel dettaglio e vediamo se questa dieta funziona e qual è il menù di esempio della dieta chetogenica.

Caratteristiche della dieta chetogenica

La dieta chetogenica propone un regime alimentare incentrato sul consumo di proteine e grassi. Il consumo di carboidrati e zuccheri invece, è ridotto al minimo e solo in determinati momenti della giornata.

La carenza di zuccheri di questa dieta spinge l’organismo a reagire producendo corpi chetonici, vale a dire che l’organismo va a recuperare energia dalle proteine e dai grassi nel momento in cui i livelli di glucosio nel corpo sono bassi, attivando la chetosi.

La dieta chetogenica funziona

Foto Louis Hansel @shotsoflouis | Unsplash

È quello che sostengono in molti, che la dieta keto funziona e permette di perdere peso rapidamente. Abbiamo approfondito l’argomento e raccolto tutti i punti di forza e di debolezza di questo regime alimentare a basso contenuto di carboidrati in un articolo dedicato in cui indaghiamo come e quando funziona la dieta chetogenica.

Leggi anche Si può bere caffè durante il digiuno intermittente?

Anche definita dieta dei 21 giorni, prevede la completa eliminazione di alimenti con zuccheri aggiunti, tra i quali succhi di frutta, integratori alimentari e gomme da masticare. Oltre a questi, anche cereali, legumi, patate, frutta, pane e latte.

Come tutte le diete proteiche, la dieta chetogenica non è indicata per tutti, in particolare per persone con patologie come cardiopatici e diabetici e donne in gravidanza. Mentre per altri soggetti questa dieta dimagrante è molto indicata, come soggetti in condizione di grave obesità, soggetti in forte sovrappeso.

Esempio di dieta chetogenica, il menù

La dieta chetogenica prevede un consumo di massimo 1500 calorie al giorno e prevede una pianificazione molto dettagliata degli alimenti da assumere e dei giorni in cui possono essere consumati. Abbiamo proposto un esempio di dieta chetogenica con il menù settimanale da seguire, che prevede per i primi 5 giorni il consumo esclusivo di proteine e grassi e nel weekend una piccola introduzione di zuccheri e carboidrati.

In linea generale comunque il menù giornaliero di questa dieta deve prevedere il 50% di proteine animali e vegetali, 30% di grassi e 20%di carboidrati e zuccheri.