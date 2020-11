Adesso che passiamo diverso tempo in casa, tra smart working e video lezioni, e i negozi sono chiusi, l’unica alternativa rimasta è quella di fare shopping online e selezionare nuovi capi per il nostro guardaroba.

Così, riempire i carrelli sui vari ecommerce è diventato quasi un passatempo e, una volta effettuato d’acquisto, l’attesa del corriere impegna quasi come se si stesse facendo shopping fisicamente.

E invece, comodamente sedute sul divano, le donne di tutto il mondo, Italia compresa, si dedicano alla shopping online. Adesso però la domanda sorge spontanea: quali capi acquistare?

Tra maglioni, borse e scarpe c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ecco quindi dieci trend di stagione che potrete accaparrarvi comodamente sedute sul divano di casa.

Body, comodi e perfetti anche per stare in casa

Da capo di lingerie il body è diventato tra i must have di quest’anno. Ottimi alleati immancabili contro il freddo, sono disponibili in tantissime varianti di colore, forma e tessuto.

Un acquisto decisamente da fare in questo momento in cui passiamo così tanto tempo in casa. Grazie alla loro comodità e praticità, infatti, sono perfetti per essere indossati non solo nel tempo libero, ma anche tra le mura domestiche.

Getty Images |Jeremy Moeller

Camice, t-shirt e felpe con le maniche a sbuffo o colletti importanti

L’ispirazione per i capi d’abbigliamento con le maniche a sbuffo arriva direttamente dalle passerelle e ha fatto impazzire tutte. Questo elemento, così stravagante ed esuberante, dona subito carattere a tutti gli outfit.

Rimanendo in tema, nel vostro guardaroba, tra i capi da acquistare in un click, non possono assolutamente mancare camicie e t-shirt dai colletti importanti. Che siano tondi o squadrati, impreziositi da dettagli in metallo o con stampe floreali, i “Peter Pan collar” sono tra i trend più belli di questo periodo.

Getty Images | Jeremy Moeller/Edward Berthelot

Maglioni e gilet, il trend li vuole colorati

I maglioni non sono mai abbastanza. Ecco perché quest’anno, invece di puntare sul classico nero, bisogna osare con i colori. Online se ne trovano davvero per tutti i gusti, con trame spesse o più semplici, di diverse lunghezze e tessuti.

Un altro capo di grandissima tendenza quest’anno è il gilet. Da sempre considerato “il maglione del nonno”, oltre che un capo prettamente maschile, oggi è tra gli indumenti più desiderati da tutte. Anche qui, via libera ai colori e soprattutto alle fantasie.

Getty Images | Jeremy Moeller

Pantaloni in velluto e gonne sotto al ginocchio

A zampa, lisci o a coste, i pantaloni in velluto sono perfetti per le amanti dello stile vintage. Inoltre, il velluto è adatto a tutte le occasioni ed è un ottimo alleato anche quando si sta in casa. Di conseguenza i pantaloni in velluto sono tra di capi di tendenza da acquistare con un click.

Quest’anno tra i trend troviamo anche le gonne sotto al ginocchio. Comode, a matita o a ruota, stanno bene a tutte e possono essere indossate con qualunque tipo di scarpa, dagli stivali alle sneakers.

Getty Images | Edward Berthelot

Non dimentichiamoci degli accessori, trend intramontabile

Che sia un cappello, una cintura o degli orecchi, l’outfit è più bello se composto da almeno un accessorio. Non possono mancare tra gli acquisti online i bucket hat, i cosiddetti “capelli da pescatore”, proposti da tantissimi brand, dal fast fashion all’alta moda, e i gioielli, in oro o argento, tra i must have davvero intramontabili.

Nel vostro carrello inoltre non potrà di certo mancare una borsa. Che sia la nuova Jackie di Gucci, la Re-edition 2000 di Prada o un modello più low cost, le borse rimangono tra gli accessori davvero imprescindibili nel guardaroba di tutte le donne.