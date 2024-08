Dici addio al pericolo calabroni in casa: prepara questo spray naturale e risolvi subito il problema

I calabroni sono diventati un problema per te e non vuoi spendere una fortuna con i prodotti chimici? Ecco la soluzione economica e green.

Diciamoci la verità gli insetti in casa non sono piacevole ma neanche vespe, calabroni o simili. In commercio ci sono tanti prodotti per ogni singolo problema con gli animali ma la soluzione è spesso dispendiosa. Ma non devi assolutamente disperare.

Noi oggi ti indichiamo uno spray che puoi fare in casa e che funziona sempre. Dovresti già avere tutti gli ingredienti in casa. Quindi non ti resta che prendere appunti e provare subito. Siamo certi che non saranno più un problema i calabroni in casa.

Spray economico, ecologico e che funziona

In estate ci sono tantissimi insetti ed animaletti con il quale dobbiamo combattere. Pensiamo alle formiche, alle zanzare ed ovviamente a vespe e calabroni. Sono tutti importanti nell’ecosistema ma se vogliamo goderci qualche momento di totale relax come possiamo fare?

In commercio ci sono tantissimi prodotti che hanno un costo che a lungo andare può incidere sul nostro budget ma ancora più importante possono creare danni al nostro ecosistema. Ecco quindi che vogliamo consigliarvi qualcosa di completamente naturale ma che funziona veramente.

Lo spray repellente è facilissima. Ma cosa ci occorre?

acqua

aceto bianco

olio essenziali

Iniziamo quindi con la sua realizzazione. in un flacone con lo spray mettiamo 1 parte di aceto, 1 di acqua e qualche goccia di olio. Amalgamiamo per bene e spruzziamo nei punti vulnerabili. Parliamo delle porte e delle finestre. Applichiamo nuovamente ogni 3/4 giorni, oppure dopo una pioggia.

In questo modo avremmo creato una barriera che funziona veramente e i calabroni non entreranno più in casa. Ci sarà anche un gradevole odore. Quindi non male. Ma come mai questo spray è davvero così efficace? Il motivo è tutto nell’odore che per questi animali è sgradevole.

Per quanto riguarda l’olio noi consigliamo quello di menta anche citronella o eucalipto sono perfetti. Un consiglio per amalgamare bene il composto? Uniamo un cucchiaino di sapone liquido. Ricordiamoci, poi, che prima di ogni utilizzo deve essere amalgamato per bene.

E se è entrato un calabrone in casa cosa facciamo? Spengiamo immediatamente tutte le luci ed accendiamo solamente quelle esterno. Attratto dalla luce uscirà in pochissimo tempo.

Una volta provato non potrete più tornare indietro e per voi calabroni e vespe saranno solamente un lontanissimo ricordo. Vi ringrazierà anche il pianete perché lo avete salvato, o meglio aiutato e sicuramente anche io vostro portafoglio. Sono tutti ingredienti che abbiamo in casa cosa volere di meglio!