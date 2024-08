Diabete infantile, i primi sintomi da riconoscere per imparare a gestirlo

Il diabete è una forma di malattia cronica caratterizzata dall’aumento dello zucchero nel sangue, la cosiddetta iperglicemia. In condizioni ottimali, i livelli di zucchero sono gestiti e regolati dall’insulina, un ormone prodotto dalle cellule beta del sangue; il diabete è, quindi, determinato da una totale o parziale forma di mancanza nell’organismo dell’insulina.

Tra i diversi tipi di diabete, il diabete mellito di tipo I -caratterizzato dalla totale assenza di insulina- è quello che maggiormente si manifesta nei bambini. Si stima che in Italia il diabete mellito di tipo I colpisca circa 12.26 bambini su 100.000 con una maggiore incidenza nei maschi rispetto alle femmine. Per questo è importante imparare a riconoscere i sintomi e a rivolgersi il prima possibile al proprio pediatra di fiducia che sarà come guidare i genitori lungo la fase di diagnosi e, eventualmente, di gestione della malattia.

Diabete infantile, indispensabile una diagnosi precoce

Aumentano soprattutto i casi di incidenza in bambini inferiori all’età di 5 anni. La diagnosi permette di conoscere la presenza della malattia e dà la possibilità di affrontarla al meglio garantendo così un adeguato stile di vita ai bambini. Per fare tutto questo è indispensabile però che si arrivi ad una diagnosi precoce.

La carenza assoluta di insulina è incompatibile con la vita, per questo la diagnosi precoce si rende fondamentale soprattutto nei più piccoli. In questo modo, i medici specializzati potranno avviare i protocolli e le cure più indicate per ogni tipologia di caso.

Per arrivare ad una diagnosi, e anche per aiutare i medici ad indirizzarsi in questo senso, è indispensabile fare attenzione ai primi sintomi che manifestano la malattia, quelli che insomma possono far scattare l’allarme. In particolare bisogna fare attenzione a:

poliuria ovvero all’aumento della quantità di urine e della frequenza di minzioni;

ovvero all’aumento della quantità di urine e della frequenza di minzioni; polidipsia, la continua necessità di bere e in genere di assumere liquidi;

la continua necessità di bere e in genere di assumere liquidi; polifagia che riguarda il continuo senso di fame con un relativo aumento del consumo di cibo;

che riguarda il continuo senso di fame con un relativo aumento del consumo di cibo; dimagrimento nonostante l’assunzione di cibo;

nonostante l’assunzione di cibo; dolori addominali non riconducibili ad altre malattie.

Un genitore che individua alcuni di questi sintomi nel proprio bambini deve rivolgersi immediatamente al pediatra che dopo un esame preliminare -lo stick nelle urine per verificare la presenza di zucchero- potrà richiedere esami del sangue più specifici ed eventualmente indirizzare la famiglia ad un centro specialistico.