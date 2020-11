I DG Digital Show sono un’innovazione nel settore della moda. Infatti, se di solito tra la presentazione della collezione e la disponibilità dei capi dovevano passare 6 mesi, ora Dolce&Gabbana con queste speciali sfilate online annulla l’attesa.

A partire da oggi, sul sito e sui social del brand si potrà assistere al défilé dei capi disponibili nell’e-commerce: se ciò che vediamo ci piace, può immediatamente diventare nostro.

Queste sfilate saranno divise in capitoli: oggi è andato in onda “Walking in the street”, che ha proposto capi ispirati alle atmosfere urbane degli anni ’90, in un mix di texture e forme casual.

DG Digital Show: da oggi online

A partire da oggi, sul sito e sui social di Dolce&Gabbana si può assistere a questo show, non più esclusivo. Grazie al digitale, la comunicazione della moda e il rapporto con il cliente è stati completamente stravolti. Ora, durante questa pandemia che ha bloccato il settore del lusso, i due stilisti hanno deciso di mettere in campo questa novità per avvicinarsi maggiormente al pubblico.

Già durante la prima ondata, avevano fornito sessioni personalizzate di shopping online, con i commessi che mostravano ai clienti i capi in negozio per aiutare a orientarsi nell’acquisto sull’e-shop. Poi si erano fatti promotori di un necessario ritorno all’evento dal vivo, fondamentale per il settore, organizzando la sfilata della collezione maschile nel giardino del campus dell’ospedale Humanitas, ora sono stati costretti dagli eventi, ancora una volta, a reinventarsi.

Per provare a non perdere il proprio ruolo nel mercato, hanno dunque creato i DG Digital Show. Come spiegato dai sue stilisti, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, l’idea è quella di far prendere vita agli abiti, non proponendo un semplice catalogo, ma spiegando in tempo reale la collezione, che può essere subito acquistata con un click, annullando le distanze col cliente.

Un modo per essere più vivi

Dolce e Gabbana, in un video di presentazione dell’iniziativa, hanno rimarcato l’importanza dello show dal vivo, con le sue suggestioni e il glamour degli ospiti, ma con DG Digital Show hanno voluto creare un format comunque emozionante e vivo, cercando di far cogliere, pur attraverso uno schermo, tutta la verità e vitalità della loro collezione.