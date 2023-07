Dermatite: cause, sintomi e trattamenti di questa fastidiosa infiammazione della pelle

La dermatite è una delle infiammazioni della pelle più comuni. Ma cosa la scatena, quali sono i suoi sintomi e come si può trattare?

La dermatite è un’infiammazione della pelle per cui quest’ultima può risultare arrossata, irritata, gonfia o dare prurito. Non di rado possono presentarsi anche vesciche, bolle, croste e desquamazioni.

Sono diversi i motivi per cui può insorgere e anche le tipologie di questa patologia. Fortunatamente, in base al tipo, è possibile trattarla nella maniera più opportuna dopo un’adeguata diagnosi da parte di uno specialista in dermatologia.

Quali sono le cause e i sintomi della dermatite?

Questa infiammazione della pelle può scatenarsi per diversi motivi. Generalmente si parla di fattori esterni (allergeni chimici o fisici) oppure interni.

In base alle cause, si possono distinguere diversi tipi:

Dermatite atopica o eczema atopico : si caratterizza per l’arrossamento e la comparsa di vescicole nei gomiti, nelle ginocchia e nel collo.

: si caratterizza per l’arrossamento e la comparsa di vescicole nei gomiti, nelle ginocchia e nel collo. Dermatite seborroica , è accompagnata solitamente da desquamazione. Per questo è tipica del cuoio capelluto e, nei neonati, della cosiddetta crosta lattea.

, è accompagnata solitamente da desquamazione. Per questo è tipica del cuoio capelluto e, nei neonati, della cosiddetta crosta lattea. Dermatite da contatto, questa tipologia di infiammazione della pelle deriva appunto dal contatto con sostanze irritanti o urticanti (sostanze chimiche, ortica, veleno degli insetti).

Insomma non c’è un solo tipo di dermatite però i sintomi possono essere molto simili: pelle arrossata, irritazione, desquamazione, comparsa di bolle, vesciche e crosticine e, a volte, un intenso desiderio di grattarsi per alleviare il prurito.

Come prevenire e trattare quest’infiammazione della pelle? I presidi e i rimedi più efficaci

La dermatite può risultare dunque molto fastidiosa e persino dolorosa. Sebbene non esistano delle regole precise per prevenirne la comparsa, ci sono alcuni suggerimenti che si possono seguire.

Può sembrare contro intuitivo, però lavarsi troppo di frequente può causarne la comparsa. Quindi il consiglio è quello di evitare bagni e lavaggi troppo frequenti soprattutto con prodotti chimici aggressivi che possano consumare lo strato esterno della pelle e causare la dermatite. Allo stesso modo, bisogna porre attenzione all’idratazione della pelle sia dall’interno, bevendo molta acqua, sia dall’esterno, usando creme idratanti.

Inoltre, è bene indossare vestiti in fibre naturali e traspiranti, e non sintetiche. Nel malaugurato caso in cui ci sia una diagnosi di dermatite si può optare per prodotti lenitivi di automedicazione in ossido di zinco e magnesio silicato, che danno sollievo dal prurito e dall’infiammazione.

Il consulto con il medico però è sempre consigliato perché questi potrà suggerire la strada migliore per trattare i sintomi e curare la malattia. In caso di eczema e dermatiti allergiche, ad esempio, potrà prescrivere farmaci a base di cortisone. In altri casi potrà consigliare la fototerapia, una tecnologia a raggi UV, atta sempre a ridurre la sintomatologia della dermatite.