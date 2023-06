Dermaplaning, cos’è il trattamento per la bellezza della pelle del viso amato dalle star

Cos’è il dermaplaning? Si tratta della tecnica più in voga del momento per una pelle perfetta. Le star di Hollywood la adorano: ecco come funziona.

Le attici e le modelle conoscono dei segreti di bellezza a dir poco incredibili. Tra questi c’è anche il dermaplanng, una tecnica che sta spopolando negli Stati Uniti e non solo. Stiamo parlando dell’ultima novità in fatto di bellezza, che permette di avere una pelle splendida. Le star hollywoodiane già la amano e la utilizzano con costanza, ma in che cosa consiste?

Se c’è una cosa che accomuna le maggiori dive di Hollywood (e non solo) è il fatto che per loro il tempo sembra non passare mai. Basta guardare non solo il fisico tonico ma anche la pelle del viso, che si mantiene sempre giovane ed incredibilmente elastica. Il merito è dei trattamenti di bellezza ai quali si sottopongono.

L’ultima novità in fatto di beauty è il dermaplaning, una tecnica molto apprezzata e utilizzata dalle attrici per mantenere la pelle sempre giovane e perfetta. La moda si è rapidamente diffusa e dagli Stati Uniti ha raggiunto anche il vecchio continente, contagiando le celebrirties europee.

Dermaplaning, cos’è e perché lo amano tutte?

A lanciare la tendenza è stata Eva Mendes, la famosa attrice americana. Originaria di Cuba, l’artista vanta una bellezza a dir poco straordinaria, caratterizzata dai colori scuri tipici del suo luogo d’origine ma anche dalla bellezza mozzafiato. Proprio lei si è mostrata mentre esegue uno dei suoi trattamenti di bellezza preferiti.

La tecnica consiste nel passare sulla pelle una lama molto sottile, simile a quella di un bisturi. Il gesto non solo elimina la peluria che è spesso presente sul viso delle donne, ma riesce anche ad esfoliare la cute, lasciandola liscia e priva di impurità. A confermarlo è proprio la Mendes, che appare raggiante anche per merito dei trattamenti che esegue.

Dopo il dremaplaning, l’attrice applica una maschera sul viso, che stende con un roller apposito. In questo momento la pelle esfoliata ritrova tutta l’idratazione e la luminosità di cui ha bisogno. Questi sono i passaggi essenziali, non solo di una buona skincare routine, ma anche di questa tecnica che sta prendendo sempre più piede.

Come riportato da iodonna.it, il dermaplning è sconsigliato per alcuni tipi di pelle. Quelle più sensibili o soggette a problemi di acne, soprattutto, potrebbero risentire degli effetti indesiderati dello sfregamento della lama sulla pelle.