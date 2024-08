Deodoranti da buttare: il test prestigioso boccia tutti i marchi noti

Tra i tanti prodotti fondamentali nella routine quotidiana, soprattutto nel corso della stagione estiva, c’è il deodorante. È un articolo importante perché aiuta a combattere l’odore di sudore grazie ai composti e alla presenza di sostanze attive che hanno proprietà antimicrobiche. In commercio ci sono tantissimi tipi ed essenze, dove la scelta è davvero molto ardua. Ma come tutte le cose, è necessario sapere qual è il migliore.

I deodoranti presenti in commercio ce ne sono diversi, cambiano per fragranza e per tipologia. C’è chi preferisce lo spray e chi il roll-on da passare sotto le ascelle. In genere sono piccoli e pratici, ottimi da portare in giro. Tuttavia, non tutti sanno che cosa contengono. A fare chiarezza sono stati gli esperti della nota rivista tedesca Oko-test, i quali hanno analizzato in laboratorio 39 deodoranti roll-on senza alluminio.

Test deodoranti: ecco quali sono i 5 bocciati dagli esperti

Il risultato dei test sui deodoranti ha deluso le aspettative, soprattutto per quanto riguarda i marchi più noti. Sono state riscontrate delle criticità riguardo la presenza di formaldeide o rilasciatori di formaldeide, composti PEG, fragranze problematiche, dietilftalato (DEP) e polimeri sintetici. Senza contare che alcuni produttori non sono riusciti a dimostrare la durata di efficacia promessa.

A non superare le analisi sono stati ben cinque, bocciati quindi categoricamente dagli esperti. Il peggiore è deodorante minerale 48H di Vichy, mentre al secondo posto si è classificato il roll-on “flower fresh” 48h di Rexona. Sul podio tra i bocciati c’è anche il Dove Original 48 h. In quarta posizione tra i prodotti da non acquistare c’è il Nivea Original Care 0%, mentre l’ultimo che non ha superato i test in laboratorio è il deodorante body 24 h di Avène.

Come anticipato, le analisi in laboratorio hanno verificato la presenza di sostanze nocive come la formaldeide che è stata rivelata nel deodorante roll-on del marchio Vichy che appartiene al noto gruppo cosmetico L’Oréal. È l’unico prodotto ad aver ricevuto una netta insufficienza, sia per gli ingredienti al suo interno ma anche per altri difetti.

Non tutti sanno che la formaldeide è un allergene da contatto che irrita la pelle, ma nel caso in cui dovesse essere inalata potrebbe essere cancerogena per la salute delle persone. Basti pensare che l’uso di formaldeide pura è vietato dal 2019, ma comunque può essere presente in alcuni prodotti che la rilasciano, come il caso del deodorante Vichy.