Denti bianchissimi senza prodotti chimici: ti basta un solo ingrediente per avere un sorriso da star

Ottenere un sorriso smagliante senza utilizzare prodotti chimici costosi o a trattamenti dentistici specifici è possibile: il trucco naturale per un sorriso di perla.

I denti bianchi sono una caratteristica associata a un aspetto sano, giovane e curato. Un sorriso luminoso trasmette fiducia e benessere, ed è spesso percepito come segno di buona igiene personale. Inoltre, i denti bianchi possono migliorare l’attrattiva complessiva di una persona, rendendo il sorriso più accattivante e piacevole.

Il prezzo medio dello sbiancamento dei denti in Italia oscilla tra i 150 e i 500 euro, le cifre possono variare in base alla regione e al dentista che si sceglie per il trattamento. Tuttavia esiste un rimedio naturale che permette di avere denti più bianchi senza spendere una fortuna.

Basta infatti un semplice ingrediente, spesso presente in cucina, per avere denti più bianchi e gengive più sane senza ricorrere a sostanze chimiche aggressive. Si tratta di un’alternativa naturale, economica ed efficace al pari di un trattamento dentistico specifico.

Denti subito più bianchi grazie a questo rimedio naturale

Molte persone, pur curando l’igiene dentale possono riscontrare macchie gialle sui propri denti. Sono infatti numerosi i motivi che causano l’ingiallimento dentale, come la presenza di placca e tartaro che possono contribuire a innescare processi cariogeni e infezioni, che a lungo andare causano la comparsa delle antiestetiche macchie.

Anche l’assunzione di bevande e cibi pigmentati, come il caffè o il vino, il fumo di sigaretta o masticazione di tabacco possono contribuire a rendere i denti più gialli e trasandati, nonostante l’attenzione che si presta in fase di lavaggio.

Tra i rimedi naturali che si possono utilizzare per migliorare l’aspetto del proprio sorriso troviamo l’olio di cocco, un grasso vegetale conosciuto soprattutto nella medicina ayurvedica, dove viene utilizzato per la pratica dell’oil pulling: un antico riturale che consiste nel fare sciacqui con olio di cocco per purificare la cavità orale e, secondo la medicina orientale, disintossicare l’intero organismo.

Secondo la filosofia ayurvedica, infatti, ogni parte della lingua è collegata a diversi organi, andando a ripulire la cavità orale è possibile effettuare una pulizia interna. Esistono anche delle basi scientifiche che spiegano questa teoria: effettivamente l’olio di cocco contiene l’acido laurico, questo componente ha proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie, capaci di contrastare la placca e i batteri responsabili di carie, gengivite e alitosi.

Inoltre, l’olio di cocco è anche un ottimo sbiancante naturale per i denti, donando luminosità e brillantezza senza aggredire lo smalto. Per una maggiore efficacia dell’olio di cocco è necessario scegliere un olio di cocco puro, biologico e spremuto a freddo, in questo modo manterrà tutte le sue proprietà benefiche.

La soluzione più pratica è quella di creare un dentifricio all’olio di cocco, ideale per sbiancare i denti e sostituire i classici prodotti commerciali, spesso ricchi di sostanze chimiche. Per creare questo dentifricio naturale basterà unire una mezza tasta di olio di cocco, 2 cucchiai di bicarbonato e 10 gocce di olio essenziale alla menta o alla cannella.

Il composto andrà mescolato fino a ottenere una pasta omogenea, dopo l’utilizzo potrà essere conservato in un barattolo di vetro. Tuttavia, contenendo anche il bicarbonato di sodio non potrà essere utilizzato troppo spesso.