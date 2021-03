Demi Moore è una grande amante del look jeans, maglietta e felpa: non è raro vederla con questa divisa e risultare sempre comunque elegantissima. L’attrice non è la classica diva che farsi vedere sempre perfetta, ma anzi, coi suoi follower condivide momenti della sua quotidianità vissuta con la sua famiglia.

In una delle ultime foto che ha pubblicato su Instagram la vediamo festeggiare il compleanno della ormai ex marito da oltre 20 anni Bruce Willis insieme alla loro famiglia allargata. Demi, infatti, ha mantenuto ottimi rapporti con l’ex, diventando anche molto amica della sua seconda moglie Emma Heming. Un equilibrio fatto di affetto per una storia particolare, soprattutto a Hollywood: la fine del matrimonio con Willis, dal quale sono nate tre figlie, non ha sancito un odio ma un’evoluzione del loro legame.

In questo bellissimo scatto, in primo piano vediamo Demi Moore che non dimostra affatto i suoi 58 anni ma anzi sembra una ragazzina. A colpire particolarmente è il suo outfit sbarazzino: felpa grigia (personalizzata), jeans morbidi, calze rosa shocking e sneakers bianche. Il dettaglio delle calze colorate un ottimo spunto per rendere più vivace un outfit altrimenti estremamente Basic.

Demi Moore: i migliori look casual

Demi Moore sta vivendo una seconda giovinezza dopo un periodo difficile (e due divorzi, il secondo da Ashton Kutcher) come dimostrano anche i suoi look, assolutamente sobri ma contemporanei.

Anche se l’abbiamo vista sfilare per Fendi lei rimane fedelissima ai jeans, in tutte le declinazioni. Come per esempio un jumpsuit (come questo de La Redoute), perfetto per la primavera e ideale da abbinare ad accessori particolari.

Meglio ancora la salopette (un classico Levi’s), assolutamente anni ’90 e che ricorda il suo personaggio Molly in Ghost, che proprio la indossa nell’iconica scena mentre crea un vaso col fidanzato Sam (Patrick Swayze)

Jeans e t-shirt bianca sono sempre una garanzia e Demi Moore lo sa: sceglie un paio di pantaloni scuri dal taglio leggermente ampio (come i wide leg di Esprit) e una maglietta total white ed è semplicemente perfetta.