Sembrava andasse tutto a gonfie e vele tra la cantante Demi Lovato e l’attore Max Ehrich. Dopo una relazione durata 8 mesi e una proposta di matrimonio accettata, l’ex giudice di X Factor ha deciso di lasciare Ehrich e, quindi, annullare le nozze.

La coppia aveva trascorso la quarantena insieme nella meravigliosa villa della cantante a Los Angeles. “Demi e Max si sono ritrovati a vivere insieme ventiquattro ore su ventiquattro. Hanno vissuto in una bolla senza stress, dove tutto era semplicemente divertente. Oggi, invece, sono tornati al lavoro e vivono in due coste diverse degli Stati Uniti”, ha spiegato una fonte vicina alla coppia alla rivista settimanale “People“. Per tale ragione, le cause della separazione sarebbero proprio il ritorno alla quotidianità e i numerosi impegni lavorativi, che hanno provocato squilibri all’interno della coppia.

Demi Lovato e Max, i litigi che non finivano

Un insider del sito di intrattenimento statunitense “E! News” ha raccontato che a metà settembre Demi Lovato ha raggiunto l’ex fidanzato, Max Ehrich, ad Atlanta, in quanto stava lavorando a un importante progetto. “Le cose erano già in fase discendente quando lo ha raggiunto. Litigavano e Demi non voleva che partisse. C’è stata un sacco di tensione tra loro e Demi se ne è andata per chiarirsi le idee”, riporta il sito.

Demi Lovato, dopo lo spiacevole litigio, avrebbe ammesso di “non sapere chi sia davvero Max“, iniziando a dubitare delle reali intenzioni dell’attore. “La distanza ha messo a dura prova la relazione. Max con lei è diventato famoso ed è stato difficile. È stato risucchiato da Hollywood. C’erano un sacco di segnali che prima lei ignorava. Non si fida di lui”, rivelano le fonti vicine alla cantante.

I primi a intuire dell’annullamento delle nozze sono stati i fan. Infatti, gli ammiratori di Demi Lovato hanno subito notato che le sorelle e il migliore amico della cantante avevano smesso di seguire Max Ehrich su Instagram e Twitter. Di solito, infatti, questo genere di “ritorsioni social” non lascia presagire nulla buono…