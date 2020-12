Il countdown per il cenone della vigilia di Natale è ufficialmente iniziato. Se quest’anno non avete alcuna intenzione di mettervi ai fornelli, potreste pensare di scegliere di ordinare la vostra cena a domicilio.

Vi abbiamo già parlato dei delivery dei ristoranti milanesi e per questo qui parliamo dei menù realizzati dai ristoranti romani.

Ordinare nei vostri ristoranti preferiti, tra l’altro, è un ottimo modo per sostenerli in questo momento di difficoltà.

Ecco i menù di Natale più interessanti da ordinare a Roma.

Leggi anche I menu per il delivery di Natale a Milano: le proposte più interessanti

La cena per la Vigilia dello chef Emanuele Paoloni

Lo chef dell’Aqualunae Bistrot è pensato proprio per asporto e delivery e la prenotazione va effettuata 24 ore prima. Tra i piatti proposti: Vellutata profumata, paccheri al mare di Sicilia, Sashimi di salmone con waffle integrale, burratina ed emulsione di olio al bergamotto. E ancora: ricciola affumicata paglia&fieno, avocato, yogurt, curcuma e patate e raviolo con stracciatella di bufala, sgombro in olio di cottura, lime caramellato e demi glace. In chiusura, l’arrivederci dello chef.

Attenzione però, perché la consegna è limitata al quartiere Prati e alle zone limitrofe. Inoltre, tutti i piatti vanno preparati a casa seguendo le indicazioni dello chef Paoloni.

La box di Acquasanta

La box “Vigilia a casa tua” è pensata per due persone e comprende diversi piatti di pesce, come: Polpo in insalata, calamaro ripieno con contorno di broccolo romanesco e patate. Ma c’è anche la calamarata “Mancini” con rombo, carciofi e bottarga e la rana pescatrice in guazzetto.

Inoltre, nella box saranno presenti anche pane, focaccia e grissini e alcune sfiziose coccole dolci.

Acquasanta ha pensato anche agli amanti del crudo di pesce e ha realizzato la box “Il crudo in 5 creazioni”.

Il menù delivery di Ai Piani

Gli ordini per il vostro delivery da Ai Piani potranno essere effettuati tutti i giorni dalle 11 alle 22. Il loro menù per la vigilia comprende tantissimi piatti di pesce come: arrosto di tonno, baccalà cotto a bassa temperatura e ricciola brasata al vino. Disponibili anche crudi, primi, secondi piatti e dolci.

Il delivery di All’Oro

Lo chef Riccardo Di Giacinto propone per la Vigilia di Natale un menù delivery con consegna a casa a 10 euro. L’ordine minimo, per due persone, prevede tantissimi piatti diversi, tra cui: astice e gamberi rosa alla catalana, filetto di baccalà, vichyssoise e salsa al tartufo nero. Ma anche dolci, tra cui piccola pasticceria e millefoglie al panettone con crema al mascarpone e datteri.

I piatti della tradizione, anche gluten free, di Straforno

Questa nota pizzeria in zona San Basilio propone un ricco menù delivery per la vigilia di Natale, anche in una variante senza glutine.

Tra i piatti proposti troviamo: chips home made, tortellini al sugo di manzo, arista di maiale con contorno e in chiusura la loro panna cotta. Il menù, al prezzo di 35 euro a persona, comprende anche vino, acqua, caffè e amaro.