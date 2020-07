Decorazioni unghie, le ultime tendenze

Quali sono le decorazioni per le unghie più di tendenza nel 2020? Scopriamolo insieme partendo da una galleria di immagini in cui abbiamo raccolto una serie di foto di unghie decorate per tutte le stagioni.

Decorazione semplici per le unghie

Tra le decorazioni più amate per le unghie rientrano le decorazioni semplici, in cui su una base uniforme di colore su tutte le unghie si personalizza una sola unghia con un dettaglio particolare. Ma la creatività delle nails artist è così fervida che anche le proposte più semplici sono diventate di tendenza.

Le decorazioni delle unghie con fiori sono tra le più amate, in particolare nella versione più semplice ed elegante, ma anche le decorazioni con delle forme geometriche lineari, per valorizzare un french manicure.

Decorazione delle unghie con brillantini

I brillantini sono sempre molto amati come decorazione per le unghie. Che si tratti di decorazioni o applicazioni, le proposte sono tantissime e non solo per le mani! Infatti coordinare la decorazione delle unghie di mani e piedi è sempre di tendenza, in particolare d’estate. Non perdete la nostra galleria di immagini con tante idee per decorare le unghie di mani e piedi.

Ma quali sono le tendenze 2020 per le decorazioni delle unghie con i brillantini? Sicuramente le applicazioni in 3D e il colore la fanno da padrone, insieme a sfumature e glitter. Ecco qualche spunto dai social:

Decorazione unghie originali

Se il vostro obiettivo è stupire, lanciare un messaggio o semplicemente mettere in mostra una manicure di impatto, ci sono tante idee per decorare le unghie in modo originale, per tutte le stagioni.

Per la bella stagione le decorazioni delle unghie vedono protagonisti: fiori, colori accesi e contrasti guardate la galleria di immagini per trovare degli spunti interessanti!

Mentre per l’inverno i colori si scaldano e le decorazioni per le unghie a tema natalizio prendono il sopravvento, per una manicure simpatica, ideale per le xmas addicted, anche per chi vuole decorare le unghie a casa in modalità fai da te.

Se invece cercate qualcosa di davvero originale, potete decorare le vostre unghie con i water decals nails, degli adesivi che vengono applicati sull’unghia con uno spessore così sottile da sembrare decorazioni fatte a mano. Ecco qualche esempio tra i più utilizzati direttamente dai social!