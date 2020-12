Mai come quest’anno abbiamo sentito la voglia di Natale: complice un periodo difficile, passato per lo più a casa, abbiamo cominciato fin da inizio novembre a pensare agli addobbi. Ovviamente, Instagram è stata un’inesauribile fonte di ispirazione per le decorazioni natalizie, alcune delle quali sono diventate dei veri e propri trend.

Decorazioni natalizie 2020: ecco le più social

Il potere dei social, e in particolare Instagram, sta nel creare comunità e influenzare il gusto e le mode. L’interior design non è esente, soprattutto quando si parla di Natale: scopriamo insieme i trend 2020!

Il blu

Il colore Pantone del 2020 è stato il Classic Blue. Questa tinta ha avuto un’influenza significativa anche sulle decorazioni natalizie. Si abbina alla perfezione a bianco, argento, oro, platino e anche al rosso, infatti quest’ultima accoppiata è una delle più cool.

La mise en place curata nei minimi dettagli

Complice l’estetica di Instagram (e in Italia la trasmissione Cortesie per gli ospiti), la cura della tavola natalizia è un vero e proprio trend. Il tablescaping può essere moderno o contemporaneo (qui trovate qualche idea), ma l’importante è che sia curatissimo, come suggeriscono i design influencer.

Alberi di Non convenzionali

Questo è sicuramente l’anno in cui chi preferisce la creatività, i colori sgargianti e i materiali inusuali ha avuto la meglio sugli amanti di verdone, rosso e oro. Di certo serve un gusto eccentrico, ma un albero di Natale dai colori fluo o creato coi libri sono super originali.

Decorare ogni angolo della casa, scale comprese

Incredibile ma vero, uno dei trend ha coinvolto anche le scale. Infatti, se avete la fortuna di vivere in una casa che le contempla, le possibilità di decorazione e addobbo sono svariate: dalla più sobria dal sapore vintage a quella decisamente più eccentrica e particolare.

Lo stile nordico

Il legno, il bianco, il verde naturale, la luce della candela: non smette di affascinare lo stile scandinavo, soprattutto sotto Natale. Infatti, nei paesi del Nord Europa il periodo natalizio è particolarmente sentito. Il loro minimalismo fatto di toni naturali restituisce un calore molto familiare ed essenziale.