Quando arriva il periodo più magico dell’anno, impossibile resistere alle tentazioni delle decorazioni natalizie. Dagli addobbi dell’albero fai da te realizzati all’uncinetto o con materiale da riciclo, alle decorazioni da esterno luminose e in bella vista, sono tante le idee da cui prendere spunto per decorare la propria casa e trasformarla a tema natalizio in pochi passi. Senza tralasciare, quindi, l’ambiente esterno, le finestre e le decorazioni più particolari ed eleganti a cui ispirarsi!

Decorazioni natalizie fai da te

Dalla carta al feltro, dal riciclo creativo all’uncinetto, sono tanti i materiali che possiamo utilizzare per realizzare delle deliziose e originali decorazioni natalizie fai da te. Un dei punti in più per gli addobbi di Natale fatti in casa è senza dubbio la personalizzazione: infatti, con un po’ di fantasia e creatività possiamo creare degli addobbi da personalizzare con nomi, dediche e tanto altro!

Con l’uncinetto si potrebbero realizzare delle palline da appendere sull’albero; in alternativa, potremmo optare per la pittura o dedicarci al decoupage e rendere ancora più unici degli oggetti in legno e abbellire la propria abitazione. Il materiale da riciclo ci permetterà di dare vita a decorazioni natalizie fai da te sia per la casa che per l’esterno, sia da appendere sull’albero che da regalare ad una cara amica.

Decorazioni natalizie particolari ed eleganti

In commercio possiamo trovare tantissimi decorazioni natalizie di ogni tipo e dimensione: dalle palline per addobbare l’albero di Natale ai piccoli alberelli in legno da mettere su un mobile come complemento d’arredo, le idee non mancano e con poco possiamo trasformare il mood della nostra casa a tema natalizio in un batter d’occhio.

Un’idea da cui prendere ispirazione è posizionare delle lucine sospese su un ramo appeso proprio sopra il letto: una decorazione romantica e senza dubbio dal mood natalizio. Per mantenere uno stile ancora più elegante e neutro, allora potremmo optare per delle decorazioni in bianco o dorate, a partire dall’albero di Natale. L’albero in legno o total white è una delle scelte più chic per dare quel tocco in più di classe alla casa.

Decorazioni per addobbare le finestre

Albero di Natale decorato in maniera impeccabile, centrotavola colorato e natalizio, Presepe in bella vista e addobbi in ogni angolo della casa… se vogliamo completare il look alla nostra abitazione, non ci resta che addobbare le finestre! Le idee per dare alle finestre quel tocco natalizio sono davvero infinite. Dalle vetrofanie già pronte alle piccole decorazioni in legno o in feltro da appendere proprio vicino la tenda, lasciamoci ispirare dalla gallery con le decorazioni per le finestre più belle!

40

Decorazioni Natalizie per l’esterno

Ghirlande, luci colorate, renne, pupazzi di neve, Babbo Natale che sale, scritte natalizie e stelle luminose: avere un ambiente esterno, che sia un giardino o un balcone, è un motivo in più per sbizzarrirsi con le decorazioni natalizie! Potremmo optare per delle decorazioni in 3D da esterno, quindi figure di Natale realizzate con giochi di luce particolari che danno quel tocco in più di magia alla casa.

Anche i fiori e le piante a tema natalizio sono un’idea da prendere in considerazione, specialmente se dobbiamo abbellire un giardino e, quindi, anche la porta d’ingresso. Per scoprire le idee più originali, sfogliamo la gallery!