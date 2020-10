Dating, la funzione per incontri di Facebook, arriva in Europa

In principio ci sono stati Netlog e 2.0 (popolarissima tra i ragazzi milanesi). Poi ci si è spostati sulle app di dating come Tinder, Badoo e Adottaunragazzo, mentre i più giovani hanno iniziato ad approcciarsi ai coetanei della rete utilizzando social network come Instagram, Snapchat, TikTok e, perché no, anche Facebook.

Dopo un anno di test, negli Stati Uniti e in altri 20 paesi è stata lanciata lo scorso 5 settembre Dating, una funzionalità del social network di Mark Zuckerberg molto simile a una classica app d’incontri.

Fino a ora ci sono stati più di 1,5 miliardi di “match”

Disponibile per chi ha più di 18 anni, la nuova funzione permetterà di creare un profilo separato, che non si incrocia mai con quello “ufficiale”, per iniziare a incontrare potenziali partner nascosti nel grande mare di questo social media. Dal giorno del lancio ad oggi, secondo Facebook, ci sono stati 1,5 miliardi di “match”, ovvero di proposte di incontri o di semplici contatti online.

“Sarà la più bella notifica della vostra vita”, ha detto il product manager dell’azienda, Nathan Sharp. Da oggi la notifica potrà essere la più bella non solo per gli utenti americani, ma anche per quelli europei.

Da oggi la funzione è disponibile anche in Italia

Da oggi, infatti, Dating è disponibile anche in Europa, Italia compresa. Le regole per utilizzarla sono le stesse adottate negli altri Paesi: avere almeno 18 anni e scegliere di attivare l’opzione che la riguarda. Si potrà così creare un profilo separato da quello principale e usarlo esclusivamente per trovare altre persone iscritte alla funzione.

Inoltre, Dating presenta alcune funzionalità già viste nella classica versione del social, come le stories, e altre funzionalità specifiche, come la possibilità di indicare fino a nove amici per cui si ha una “cotta segreta”. Ma non solo. Infatti, per questa opzione, sarà possibile attivare una notifica che arriverà nel caso in cui l’apprezzamento di uno di questi nove “amici” sia reciproco.

No allo “swipe”, sì alle videochiamate (che arriveranno prossimamente)

Rispetto alla più celebre app di incontri attualmente sul mercato, Tinder, Dating non ha lo “swipe”, il sistema che permette di scorrere le schede dei potenziali partner e decidere se dare like (swipe a destra) o non darlo (swipe a sinistra).

Dating è stata pensata per far sì che l’interazione tra gli utenti sia massima. Infatti, se si ritiene interessante un profilo, il sistema propone di scrivere un messaggio o di commentare una foto. Dopo l’invio, l’utente non può più vedere né contattare quel profilo, a meno che il proprietario non dimostri a sua volta interesse.

Inoltre, Facebook sta lanciando una nuova funzione che permetterà agli utenti di incontrarsi direttamente sul social in videochiamata. Un’esperienza che potrebbe essere positiva per i più timidi o, più semplicemente, per chi non vuole rinunciare a conoscere persone nuove ma in questo periodo di pandemia globale ha qualche remora nel farlo, almeno fisicamente.

L’app è arrivata oggi in Italia e in altri 31 paesi, come il Regno Unito, Austria, Danimarca e Grecia.