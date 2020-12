Dakota Fanning è di sicuro una donna speciale. Ha iniziato a recitare per il cinema a soli 7 anni e all’età di soli 26 anni ha già girato oltre 40 film (senza contare le serie TV). Nonostante tutto, non si può certo dire una diva: è una ragazza normale che studia discipline umanistiche all’università, vive lontana dai riflettorie ha anche qualcosa in cui non è “perfetta”: «Avrei voluto essere più brava a cantare. E mia sorella scrive storie migliori delle mie, mi sarebbe piaciuto avere quel talento. Per fortuna non sono troppo dura con me stessa», ha raccontato lei stessa a Vanity Fair.

Comunque, qualcosa in cui è davvero perfetta (oltre alla recitazione, si intende), c’è: la moda. Questa giovanissima attrice infatti non ha mai sbagliato un look.

Ecco cinque dei migliori momenti fashion di Dakota Fanning, dal 2016 ad oggi.

Foto Dakota Fanning al 26th Annual Screen Actors Guild Awards – Getty Images | John Shearer

2020: l’abito di pailettes salvia

Ammettiamolo, quante di noi starebbero bene in un abito color salvia, poche. Non è un colore facile: non è grigio e non è verde, e l’effetto “pelle giallastra” è dietro l’angolo, soprattutto se si ha la carnagione chiarissima. Ma Dakota Fanning no, lei è stupenda in questo Valentino.

Foto Dakota Fanning al 72esimo Film Festival di Cannes – Getty Images | George Pimentel

2019: principessa in rosa

Nel 2019 sul tappeto rosso del Film Festival a Cannes, Dakota Fanning ha indossato un abito rosa cipria senza spalline e scollo geometrico, che già così era un’opera d’arte, decorato con una cintura giallo paglierino. L’effetto finale è quello di una vera principessa, semplice e raffinata: di certo merito anche della collana di diamanti bianchi e gialli.

Foto Dakota Fanning al 70th Emmy Awards – Getty Images | John Shearer

2018: uno smeraldo sulla passerella

Per esaltare i suoi colori naturali, pelle di alabastro e occhi come l’oceano, Dakota Fanning nel 2018 ha optato per questo abito verde smeraldo plissettato. Lo scollo incrociato e gli orecchini verdi abbinati sono due elementi tanto semplici quanto sorprendenti, dimostrazione che non serve esagerare con decori e accessori per essere perfette.

Foto Dakota Fanning al 12esimo Film Fest di Roma – Getty Images| Stefania D’Alessandro

2017: da Roma con amore

I plissé devono essere una vera passione per Dakota Fanning, che già prima degli Emmys 2018 aveva indossato, nel 2017, sul tappeto rosso dell’Auditorium Parco Della Musica per il Film Fest di Roma. Anche in questo caso, la sua firma è la semplicità: tinta unita color rosa pallido, quasi bianco, spallina sottile, una semplice collana girocollo di brillanti abbinata al bracciale e i capelli raccolti.

Foto Dakota Fanning al 2016 Toronto International Film Festival – Getty Images | Matt Winkelmeyer

2016: il perfetto abito da party

Aveva appena 22 anni, ma già nel 2016 Dakota Fanning sapeva come presentarsi ad un party hollywoodianosenza sembrare una ragazzina. In queste occasioni esagerare è un attimo: l’abito troppo corto, o al contrario troppo cerimonioso, possono far sentire chiunque fuori luogo. Ma lei, con questo abito rosso a sirena, ha centrato il punto: la semplicità del tessuto è rotta solo dal colore vibrante, completa il look una borsetta super sparkly.