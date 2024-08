Da jeans vecchio a gonna all’ultima moda in 5 minuti: prendi ago e filo e guarda cosa ti faccio fare

Hai dei jeans vecchi che non metti più? Non buttarli: in soli 5 minuti puoi trasformarli in una gonna all’ultima moda.

Come dicono sempre le nostre nonne “non si butta mai via niente perché tutto può tornare utile”. L’arte di riutilizzare o riciclare ha preso sempre più piede fortunatamente. Sia per quel che riguarda il cibo che per quel che riguarda la moda. Gli stessi membri della Royal Family hanno lanciato la “moda” di riutilizzare più volte gli stessi outfit.

Un segno dei tempi che cambiano, un segno di maggior rispetto verso l’ambiente e verso il denaro: un decisivo cambio di rotta che vuole dire un no secco allo spreco in tutti i settori. Perché lo spreco è dannoso tanto per il Pianeta – in quanto comporta materiali da smaltire nell’ambiente – quanto per il portafoglio.

E, di questi tempi, è fondamentale alleggerire il nostro impatto sia sull’ambiente che sulle nostre finanze messe sempre più a dura prova dai rincari che hanno colpito tutti i settori e, in particolare, quello dell’abbigliamento. Ma siamo sicure sicure che ci servano ogni anno abiti nuovi?

A volte basterebbe guardare bene cosa abbiamo in fondo all’armadio e scopriremmo che, con pochi semplici passi e in pochi minuti, potremmo avere un guardaroba nuovo di zecca senza comprare niente e senza spendere neanche un centesimo di euro.

Vecchi jeans: in 5 minuti diventano una gonna alla moda

Tutte abbiamo nell’armadio quel paio di vecchi jeans che non indossiamo più perché ormai hanno fatto il loro tempo e sono del tutto fuori moda. Magari sono a zampa di elefante o, al contrario troppo skinny o hanno un taglio che ormai non fa più per noi.

Ma non buttiamoli. In soli 5 minuti i nostri vecchi jeans possono trasformarsi in una bellissima gonna, perfetta per l’aperitivo con le amiche o per una cena informale o anche per una passeggiata o per andare al mare. Insomma: prendiamo ago e filo e prepariamoci a rivoluzionare i nostri vecchi jeans.

Prendi i tuoi vecchi jeans – vanno benissimo anche dei vecchi pantaloncini stile shorts che non usi più – e tagliali all’altezza che desideri in modo da ottenere una lunghezza che ti piace. A questo punto taglia il cavallo e scuci bene l’orlo. Segnati ora con un pennarello i punti in cui devi andare a cucire. A questo punto procedi con ago e filo e, se preferisci, con la macchina da cucire e fai una cucitura dritta.

Ora taglia l’eventuale eccesso di cavallo e rifinisci i lati della tua gonna con una cucitura a zig zag. La tua gonna è pronta. Nel caso fosse troppo corta puoi aggiungere altra stoffa cucendo insieme altri pezzi di altri jeans che non usi più: dovrai semplicemente tagliare le gambe dei jeans e scucirle completamente e poi assemblare tutti i pezzi tagliando poi all’altezza che desideri.

Se ami borchie o brillantini puoi cucirli qua e là oppure intorno alle tasche della tua gonna per avere un effetto ancora più glamour.