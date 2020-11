Cyber Monday, le idee regalo per un Natale hi-tech

Come ogni anno, dopo le spese pazze del Black Friday, ci attende un altro giorno di scontistiche e offerte dedicate all’affascinante universo hi-tech. Stiamo parlando del Cyber Monday, che quest’anno cade il 30 novembre, con occasioni imperdibili fino a mezzanotte. Fotocamere, droni, auricolari e aspirapolveri robot, sono tantissime le idee per un Natale all’insegna della tecnologia. Ecco, a nostro avviso, le più interessanti.

Fujifilm fotocamera digitale

Con uno sconto imperdibile da 419 a 299 euro, la Fujifilm fotocamera digitale è il regalo perfetto per gli amanti della fotografia. Si tratta di una mirrorless entry-level dalla caratteristiche molto interessanti, primo su tutti il prezzo decisamente abbordabile per una fotocamera di questo livello. All’interno della Fujifilm X-A5 troviamo il classico sensore CMOS formato APS-C da 24 megapixel, dotato di autofocus a rilevamento di fase che offre un aiuto notevole durante la messa a fuoco, soprattutto di soggetti in movimento.

TOPTRO Proiettore

State cercando un proiettore di alta qualità con una luminosità eccezionale? Approfittate del Cyber Monday per acquistare un proiettore eccezionale al prezzo di 157 euro. Il TOPTRO TR80 è un proiettore 1920 * 1080P nativo, supporta 4k, ha una luminosità superiore di 7200 lumen, un contrasto elevato fino a 8000: 1, per immagini più nitide e vivide. Il regalo perfetto per cinefili e amanti delle serie tv.

Auricolari wireless

In occasione del Cyber Monday, le cuffie Anker Soundcore Liberty 2 True Wireless sono disponibili al prezzo eccezionale di 59 euro (invece che 99 euro). Oltre a vantare driver diamantati che riproducono la musica con precisione impeccabile, le cuffie assicurano fino a 32 ore di riproduzione, utilizzando l’apposita custodia di ricarica.

Mavic Mini Drone

In soli 250 grammi, Mavic Mini è leggero quasi come uno smartphone: una caratteristica che lo colloca tra i droni più leggeri e sicuri, che non necessità della registrazione dell’aeromobile per l’abilitazione al volo. Da 499 euro a 429 euro, in occasione del Cyber Monday, Mavic Mini supporta fotografie aeree da 12 MP e video QHD a 2,7K. Il meccanismo a tre assi stabilizza la fotocamera e garantisce riprese nitide e ultra-fluide, con un collegamento video ad alta definizione, fino a 4 km di distanza.

Robot Aspirapolvere Mini

Grazie alla tecnologia FreeMove e a un sistema di giroscopio integrato, il Robot Aspirapolvere Mini, oggi in offerta a 89 euro con uno sconto del 44%, è la soluzione perfetta per avere un pavimento sempre lucente e pulito. Addio ai peli di cani e gatti, questo piccolo aspirapolvere dal corpo piccolo e flessibile, può raggiungere anche gli angoli più difficili della casa, tra il letto e il comodino o nello spazio dietro il divano.