Curva glicemica in gravidanza, a cosa serve e perché è importante farla

La gravidanza è tra i periodi più belli di una coppia, ma soprattutto di una donna. Per circa 40 settimane, si vede il proprio corpo cambiare con la consapevolezza che quelle forme leggermente modificate sono il frutto di una nuova vita che sta nascendo di sé, che stravolgerà – decisamente in meglio – la propria esistenza.

Durante i nove mesi di gestazione, la donna deve tenere bene a mente una serie di raccomandazioni. Non solo, quindi, è assolutamente sconsigliato e vietato assumere alcol e fumare, ma è anche raccomandato evitare lo svolgimento di una vita troppo frenetica e sforzi inutili e, soprattutto, sottoporsi a costanti visite mediche per accertarsi che tutta la gravidanza stia procedendo per il verso giusto.

Tra i controlli di routine, quindi, non ci sono solo analisi del sangue e incontri periodici con il proprio ginecologo, ma anche la cosiddetta ‘curva glicemica’. Si tratta di un esame per nulla invasivo per la futura mamma, che nella maggior parte dei casi si svolge verso il quinto mese di gravidanza. Appurato, però, che si tratta di un controllo importantissimo da fare, è indispensabile sapere per quale motivo è necessario sottoporsi e a cosa serve davvero.

Perché è importante la curva glicemica in gravidanza e a cosa serve davvero

La curva glicemica consiste in ben 3 prelievi che si eseguono di mattina completamente a digiuno. Appena arrivata al laboratorio di analisi, infatti, alla donna verrà prelevata una prima provetta di sangue. A distanza di un’ora, dopo aver bevuto una soluzione di acqua e circa 75 grammi di glucosio o detrosio, se ne sottoporrà ad un altro. E dopo 2 ore ad un altro ancora.

Questi 3 prelievi di sangue, da come si può chiaramente comprendere, sono di fondamentale importanza per scongiurare la presenza di diabete mellito, ovvero una malattia che prevede un’alta concentrazione di glucosio nel sangue, e diabete gestazionale, patologia che fa riferimento ad un’alterazione metabolica del glusosio piuttosto comune nelle donne in gravidanza.

Per scongiurare la presenza di diabete nel sangue, è importante avere dei valori inferiori a 126 mg/dl. Tra i 70/99 mg/dl, infatti, significa che la paziente sta bene e non c’è la possibilità di sviluppare la patologia. Tra i 100 e i 125 mg/dl, invece, la situazione cambia. In questo caso, significa che la gestante non digerisce totalmente i carboidrati. Quindi, il suo medico dovrà affidarle una dieta apposita. Infine, dopo aver assunto la soluzione, è necessario che i valori non superino i 140 mg/dl. In caso contrario, sarà costretta a controlli periodici.