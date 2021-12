La cura della pelle parte dalla giusta strategia detox perfetta da usare prima delle feste! Depurare l’organismo senza aspettare che il Natale (e abbuffate annesse) sia un lontano ricordo, ma giocare d’anticipo è l’approccio giusto per evitare un eccessivo accumulo di tossine che ricade inevitabilmente sul nostro aspetto. Per questo, niente di meglio di alcuni piccoli consigli per avvicinarsi preparate alle festività…

Strategia detox prima delle feste per una pelle perfetta

Impurità e inestetismi della pelle sono una costante del dopo feste, quando il nostro corpo “risponde” alle grandi abbuffate natalizie con segnali che non vorremmo proprio vedere. Per evitare di arrivare impreparate e dover correre a grossi ripari, meglio prendersi cura del proprio organismo in anticipo con una cura detox preventiva. Ma in cosa consiste? Niente di difficile o irraggiungibile…

L’ideale è fare pulizia con un piano detox che punta a eliminare le tossine accumulate negli ultimi mesi, combinando alimentazione sana e beauty routine contro gonfiore e impurità. Una piccola dose di attività fisica ci aiuta nel percorso, completata da una corretta idratazione (bevendo tanta acqua) e dal consumo di tisane e centrifugati di frutta o verdura già prima delle feste.

No ai salumi e agli alimenti carichi di sale e spezie. Preferiamo senza dubbio una dieta a base verde con l’introduzione di ananas, finocchio, verdure a foglia verde e cibi ricchi di vitamina C per restituire energia e purificare dall’interno. Niente di più facile, e i risultati vi stupiranno…